紐西蘭總理：中國變得更獨斷 印太應強化關係

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（中央社威靈頓29日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，中國已變得「更獨斷，更想要挑戰國際規則和規範」，她敦促透過外交、加強聯繫等方式在印度太平洋地區建立關係。

阿爾登在西班牙馬德里舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上發言，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並強調國際規則的重要性，也對新武器競賽提出警告。

她說：「我們必須堅守以規則為基礎的秩序，呼籲外交交涉，無論何時何地發現侵犯人權的行為，都發聲反對。」

紐西蘭並非北約成員，而是北約防禦聯盟夥伴，有時紐國軍隊會支援北約主導的行動。近幾個月來，紐西蘭也向北約信託基金（NATO Trust Fund）捐款，支持在烏克蘭的行動。

阿爾登表示，印太地區的堅韌彈性必須透過相互關係和經濟架構來加強，而不是透過軍事化。

紐西蘭最近在安全議題及中國在南太平洋壯大影響力的現象上，語氣趨於強硬，部分原因是中國與索羅門群島簽署了安全協議。

紐西蘭對俄羅斯入侵烏克蘭一事也採取強硬立場，不僅對俄國實施制裁，也向歐洲提供防禦支援。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110630