俄烏衝突繼續 全球和巴西經濟面臨風險

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（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）俄烏戰爭進入第5個月，似乎沒有任何終止暴力衝突的解決方案，巴西和全球經濟繼續遭受負面影響，高利率走勢也改變金融市場整體資金流動。

通貨膨脹過程中的普遍價格上漲並非單純因俄烏戰爭而產生，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響生產和供應鏈，已經將指數推高。

巴西中央銀行最新數據顯示，2022年主要通膨指數「廣大消費者全國物價指數」（IPCA）可達8.8%，較先前預測的6.3%為高，超過目標中心3.5%的1倍多。

國際貨幣基金（IMF）最新報告強化全球通膨形勢，預計2022年巴西通膨率為6.7%，低於市場預測。而物價可能繼續承受俄烏戰爭壓力，將迫使各國央行在更長的時間內保持高利率。

例如巴西央行將基準利率Selic調高到每年13.25%，達2016年12月以來最高，使得市場預測8月可能再升息0.25至0.5個百分點。

巴西BV銀行分析師帕多瓦尼（Roberto Padovani）表示，目前試圖控制通貨膨脹的貨幣緊縮過程需要時間，且所有人都要付出高昂成本；俄烏戰爭延長只會讓情況惡化，使基準利率Selic長期居高不下。

帕多瓦尼預測，全球將進入經濟放緩階段，信貸成本更高，地緣政治緊張局勢導致信心下降；2022年巴西國內生產毛額（GDP）可達1%，2023年可能零成長。

根據巴西石油和天然氣研究所（IBP）的數據，俄羅斯是世界第3大石油生產國和出口國，也是最大的天然氣出口國。西方對購買俄羅斯產品的限制已經導致供應下降，價格上漲，反映物流成本和通貨膨脹。

雖然如此，聖保羅大學應用經濟研究所（Ipea）研究員諾嫩伯格（Marcelo Nonnenberg）分析，由於沙烏地阿拉伯和委內瑞拉等地區的石油閒置產能，可以更快地增產以滿足需求，與農產品不同，所以價格上漲並不像預期的大。

諾嫩伯格指出，世界經濟本就相互關聯，COVID-19大流行期間更加顯示出分散和遙遠的生產及供應流程存在巨大風險：邊境關閉，生產停止，西方對亞洲國家的電子零件和藥劑生產原物料的依賴，成為很大問題。

現在俄烏戰爭通過影響東歐地區的所有物流，更深化此一嚴重問題，因為船舶和飛機必須重新制定航線，增加成本並延誤時間。

諾嫩伯格認為，如果俄烏戰爭持續，趨勢是企業投資更接近消費市場的生產，以尋求成本效益。此外，巴西只要提供政治、經濟和法令穩定性，以及高素質勞工，也可以從吸引投資生物燃料、生物技術和製藥等行業中受益。（編緝；韋樞）1110628