控俄羅斯偷竊穀物 烏克蘭要求土耳其調查3俄輪

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（中央社伊斯坦堡6日綜合外電報導）烏克蘭指控俄羅斯從占領地竊取穀物，致力進行調查。根據正式文件，基輔當局已經要求土耳其協助，針對3艘掛俄羅斯旗的貨輪進行調查，懷疑它們輸運竊取而來的榖物。

路透社報導，烏克蘭檢察總長辦公室6月13日去函土耳其司法部，要求針對點名的3艘貨輪展開調查並提供證據。烏方懷疑這些船隻涉及輸運來自赫松（Kherson）等最近遭占領土上疑似偷竊而來的穀物。

路透社檢視這封之前未經披露的信件，內容指出，這3艘貨輪4、5月間從2014年遭到俄羅斯兼併的克里米亞半島（Crimea）上塞凡堡（Sevastopol）主要榖物碼頭出港，烏方要求安卡拉當局取得船上貨物及抵達土耳其港埠等文件。

據船舶資料網站Equasis，乾散裝貨輪米哈伊爾‧涅納舍夫號（Mikhail Nenashev）、馬特羅斯‧波茲尼奇號（Matros Pozynich）、馬特羅斯‧科什卡號（Matros Koshka）皆為遭到西方制裁的俄羅斯國營聯合造船公司（United Shipbuilding Corp）其中一家子公司所有。聯合造船公司沒有回應置評要求。

如果確認聯合造船公司輸運近日遭占烏克蘭領土上的穀物，這將成為俄羅斯國營實體涉及基輔所指控，將偷竊商品出口的新證據。烏克蘭公開指控俄羅斯自從2月入侵以來就偷竊穀物，莫斯科則一再予以否認。

烏克蘭衝突已升高對烏克蘭境內和全球各地糧食安全的憂慮，並且驅使全球糧價今年飆漲到創紀錄水準。烏克蘭是全球最大榖物出口國之一，但因戰火肆虐南部海岸、諸多港口遭到封鎖，商品出口遭遇極大困難。官方數據顯示，榖物在烏克蘭出口中的占比近1/5。

克里姆林宮沒有回應置評請求。莫斯科當局指派的赫松地區軍民行政機構副主席斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）指稱，當地穀物由當地農民負責送往克里米亞。針對穀物被送到土耳其或中東的說法，他表示不清楚。

路透社1日報導，基輔當局6月30日也曾致函土耳其司法部，要求扣押遭其指控從占領區伯德揚斯克港 （Berdyansk）輸運烏克蘭榖物的另外一艘俄籍船隻。資深土耳其官員本月4日表示，安卡拉已經扣留這艘貨輪，正就烏方指控內容進行調查。

土耳其司法部拒絕針對基輔上述兩度發函進行評論。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）6月23日告訴記者：「根據我們了解，紀錄顯示，相關貨輪出發港和貨物原產地為俄羅斯…我們反對俄羅斯奪取烏克蘭穀物或其他商品，我們也不允許這些商品進入我國。」

烏克蘭檢察總長辦公室沒有回應置評要求。烏克蘭農業部副部長維索茨基（Taras Vysotskiy）告訴路透社，基輔估計約有40萬噸遭竊穀物已經出口。烏克蘭駐土耳其大使包德納爾（Vasyl Bodnar）表示，烏克蘭認為其中絕大部分進入土耳其，基輔已經對土耳其當局提供13艘船隻涉及此事的證據。

烏克蘭曾表示，俄羅斯對盟友敘利亞運交據稱竊自烏克蘭的小麥。烏克蘭駐黎巴嫩大使館指出，自從2月以來，其中至少15萬噸已經進入敘利亞，大部分由俄羅斯貨輪運送。但使館方面沒有揭露得知有關消息的管道。

敘利亞運輸部所屬港務當局、敘利亞新聞局都沒有回應置評要求。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110706