美俄外長G20同場不碰頭 拉夫羅夫：不會追著對方跑
2022/7/8 20:37（7/8 21:16 更新）
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（圖）8日表示，美國國務卿布林肯拒絕在印尼舉行的20國集團外長會議中與他見面。（圖取自twitter.com/mfa_russia）
（中央社峇里島8日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天表示，美國國務卿布林肯拒絕在印尼舉行的20國集團外長會議中與他見面，強調自己不會追著美國要求進行會談。
在印尼峇里島（Bali）出席20國集團（G20）外長會議的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）告訴記者：「放棄接觸的不是我們，是美國。」他還說：「我們沒有追著誰要求會面。」
美國尋求在世界舞台上孤立俄羅斯，布林肯（Antony Blinken）的幕僚表示，他們認為只要俄羅斯持續對烏克蘭進行戰爭，與拉夫羅夫對話就毫無意義。
G20這個俱樂部是由全球主要經濟體組成。拉夫羅夫向東道主印尼致意時，藉機譴責G20西方成員國的作風說：「我們的西方夥伴想要試圖迴避商討全球經濟議題。」
他說：「他們對俄羅斯沒有好話，言必針對烏克蘭局勢進行痛評，說我們是侵略者、占領者...每個人都要我們結束這場軍事行動，和平解決。」
不過拉夫羅夫又說：「儘管西方國家如此行事，討論仍有其用處。」（實習編譯：廖彥甄/核稿：何宏儒）1110708
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