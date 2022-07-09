G20外長會議無聯合聲明 美中會後場邊會談

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（中央社印尼峇里島9日綜合外電報導）在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）外長會議今天在沒能如以往般發表聯合公報下落幕。美中在G20外長會議後舉行場邊會，外媒不排除雙方有意為拜登與習近平會面鋪路。

「紐約時報」報導，與會官員表示俄國外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）在這次會議遭千夫所指，以致在會議結束前就退席抵制。

美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）與其他西方官員和拉夫羅夫在會上並無接觸，不過拉夫羅夫仍與中國、印度、巴西和土耳其等國外長會面，這些都是拒絕加入西方制裁陣營的國家。

傳統上，G20會在會後發布共同願景與目標的聯合公報，但俄羅斯在烏克蘭問題上與西方毫無交集，且獲北京暗助，注定無望達成共識。許多與會國家直指莫斯科擾亂全球糧食和能源供應，成為本次會議焦點，原因是俄國封鎖烏克蘭的黑海港口與收緊歐洲天然氣供應。

法新社報導，布林肯與中國外長王毅今天在G20外長會議後會晤，為避免緊張情勢逐漸失控釋出些許希望。

儘管雙方都不期待兩人會談能有重大突破，但美中彼此的語調已現和緩，也願在當前西方聚焦俄國侵烏之際加強互動。

布林肯在會前告訴媒體：「在複雜且相應的美中關係裡，要談的很多。我們極為期待一場富有成效且有建設性的對話。」

王毅昨天則說中國領導人習近平相信世界兩最大經濟體的美中能合作及相互尊重，雙方也有必要正常交流，彼此確實需共同努力，以確保這種關係繼續順著正確的軌跡向前發展。

路透社報導，美方官員表示這是布林肯自去年10月以來首次與王毅面對面會晤，包括上午會談與工作午宴，盼維持美中關係穩定，避免雙方擦槍走火。

美中都有意維持雙邊關係穩定。美方官員表示，總統拜登和中國國家主席習近平預計將在未來幾週再次通話，今天的會議可能也是為此鋪路。

歐巴馬任內的國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）表示，他認為此次會面的一個關鍵目標是探尋拜登和習近平見面會談的可能性，這將是雙方擔任領導人以來的首次會晤，較可能的時機是在G20今年11月在峇里島峰會期間舉行場邊會。（譯者：陳怡君、陳亦偉）1110709