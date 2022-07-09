布林肯親會王毅 盼穩定美中關係避免意外衝突

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（中央社印尼努沙杜阿9日綜合外電報導）在20國集團（G20）部長級峰會後，美國國務卿布林肯今天會晤中國外交部長王毅。美國官員說，這場會晤旨在讓華府與北京的艱難關係維持穩定，防止雙方無意中陷入衝突。

路透社報導，這是兩人去年10月以來首度面對面談話。

布林肯（Antony Blinken）在會談展開前向媒體表示：「沒什麼能取代面對面…外交，在美中這樣複雜且重要的關係中，有很多事要談。」

他還說：「我們非常期待能有富成效和建設性的對話。」

布林肯預料將再次警告中國不要支持俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，雙方也將處理具有爭議的問題，包括台灣問題、中國廣泛的南海主權聲索、北京欲擴張在太平洋地區的影響力、人權與貿易關稅問題。

不過，雙方仍有意維持關係穩定，且布林肯和美方官員說，美國總統拜登和中國國家主席習近平預料將在接下來幾週內再度會談，這也是布林肯與王毅今天可能會討論的事。

王毅告訴媒體：「中國和美國是兩個大國，因此有必要讓兩國維持正常交流。」

王毅還說：「與此同時，我們確實需要一起對話，確保這種關係將持續沿著正確的軌道前進。」

美國官員不認為今天的會談會有具體結果，但國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）說，與中國保持溝通管道暢通，以「防止可能無意間導致衝突和對峙的任何情勢誤判」，至關重要。

雖然世界兩大經濟體美國與中國存在戰略競爭，兩國仍互為主要貿易夥伴，且拜登正在考慮取消對中國一系列貨物課徵的關稅，並在11月期中選舉前遏制美國飆升的通膨問題，以便在期中選舉贏得國會控制權。

分析家指出，習近平希望在今年稍晚執政共產黨第20次全國代表大會上尋求空前的第3個任期，目前暫時有意維持中美關係穩定。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110709