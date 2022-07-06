更多編輯台推薦新聞：
英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美媒：拜登考慮取消100億美元中國商品關稅

2022/7/6 08:39（7/6 09:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
傳拜登政府考慮7月採取行動，對價值100億美元的中國商品取消關稅。（中新社）
傳拜登政府考慮7月採取行動，對價值100億美元的中國商品取消關稅。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國政治新聞網站Politico今天報導，拜登政府考慮本月採取行動，對價值100億美元的中國商品取消關稅，啟動新關稅豁免程序，並針對中國政府補貼產業展開新一波調查。

受到通貨膨脹居高不下影響，近來美國總統拜登（Joe Biden）政府可能調整前美國總統川普（Donald Trump）對中國加徵關稅的傳聞不斷。Politico引述消息來源指出，美國政府可能在本月宣布採取行動，取消對中國進口特定商品的部分關稅。一位匿名討論政策計畫的美方資深官員則表示，時間表尚未確定。

報導指出，拜登政府對於調整中國關稅計畫細節尚未最後確認，但可能涉及3部分。首先將取消一小部分特定商品關稅，可能是自行車等消費品關稅。最初的關稅減免具體項目仍在討論中。但2位消息來源表示，預計價值相對較小，亦即在川普徵收的約3700億美元商品中的100億美元進口商品是目前考慮的範圍。

與此同時，拜登政府預計也將宣布美國貿易代表署（USTR）將啟動新的排除程序，讓企業取得中國進口商品關稅豁免權。美國貿易代表署3月時曾宣布重新豁免352項中國進口商品關稅，但美國企業與支持自由貿易的國會議員期望USTR能給予進一步豁免。

此外，美國政府還將依據301條款啟動一項新關稅調查，針對中國經濟體制中政府大量補貼的部門。美方長期以來一直抨擊中國政府支持半導體與電池等高科技產業，使外國處於不公平競爭地位，新的301調查可能會對這些行業徵收新關稅，為美國企業創造更公平競爭的環境。

這名資深官員強調，關稅決定尚未確定，討論仍在進行。這名官員也強調，拜登與中國國家主席習近平的通話仍在安排中，與關稅問題無關，而是為了確保政府間開放的溝通管道。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行媒體簡報被問及此事時表示，拜登政府仍在研究調整對中國加徵關稅的選項。（編輯：林憬屏）1110706

延伸閱讀
降對中關稅？傳拜登政府分歧深 考慮雙軌並行戴琪：對中國徵關稅為制衡關鍵 美國不應放棄傳美擬取消對中加徵關稅 中國外交部：對兩國有利
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族