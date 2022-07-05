傳美擬取消對中加徵關稅 中國外交部：對兩國有利

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）美國總統拜登可能在近期宣布取消部分對中國進口貨物加徵的關稅。中國國務院副總理劉鶴今與美財政部長葉倫通話，同樣表達關切。中國外交部強調，取消加徵關稅有利於中美兩國。

根據新華社，劉鶴今天上午與葉倫（Janet Yellen）進行視訊通話，雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題交換了意見。同時，劉鶴在會中也對「美國取消對中國加徵關稅和制裁」、「公平對待中國企業」等問題的表達了關切。

先前華盛頓郵報報導，拜登（Joe Biden）可能在不久後宣布取消前總統川普（Donald Trump）時期對自中國進口貨物加徵的部分關稅。

北京日報報導，中國外交部今天下午舉行例行記者會，發言人趙立堅被問及關稅的相關議題時說，「中方的立場是一貫的、明確的，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界」。

趙立堅聲稱，據美國智庫估算，取消全部對中國加徵的關稅，將使美國通膨率下降1個百分點。在當前高通膨情勢下，早日取消對中國加徵關稅，消費者和企業就能早受益。

另據路透社和法新社報導，美國財政部在上午的會談後所發布的聲明中，葉倫坦率地提出關切的問題，「包括俄羅斯與烏克蘭戰爭對全球經濟的影響，以及（中方）不公平、非市場經濟做法」。

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在記者會中，趙立堅針對「非市場經濟做法」一事做出回應，稱「美方的說法與事實不符」。

趙立堅宣稱，過去40多年的事實顯示，中國經濟的成功是改革開放政策的成功，也是發揮市場機制作用和發揮政府作用，有效結合的成功，這是中國經濟發展的寶貴經驗。「中國的改革開放有利於中國，也有利於世界，不僅促進了中國經濟發展，也為世界經濟繁榮作出了重要貢獻」。（編輯：邱國強）1110705