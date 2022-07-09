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澳中外長G20場邊會晤 貿易爭端仍無解

2022/7/9 16:58
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（中央社雪梨9日綜合外電報導）澳洲在要求北京放棄懲罰性貿易制裁的高層會談上，未能取得突破。澳洲政府今天矢言，與中國打交道時仍會捍衛立場。

法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稱中澳外長昨天在20國集團（G20）的場邊會晤「只是第一步」。這是雙方自2019年來的首次會談。

艾班尼斯在記者會上說：「我們應在能力所及之處合作，但我們也會在必要的地方捍衛澳洲的價值。」

澳洲要求針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開獨立調查，並且禁止中國電信巨頭華為參與澳洲5G網路建設，使得北京和坎培拉近年關係惡化。

在過去兩年，中國這個澳洲最大的貿易夥伴，對其紅酒、大麥、煤炭等10多項重要產品徵收高額關稅。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示，她昨天在印尼峇里島舉行的G20會議場邊，與中國外長王毅提出這些貿易爭端。

她說，澳洲政府的立場「仍是應取消這些貿易障礙」。中方在會談中做出回應，表明他們對爭議「眾所周知」的立場和觀點，。

黃英賢表示，她也提到曾任中國官媒主播的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）與澳洲籍華裔作家、民主運動人士楊恆均（Yang Hengjun）遭中國拘留的案件。

她說：「我們確實存在分歧。但我們認為，穩定關係符合兩國利益。」（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110709

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