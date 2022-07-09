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布林肯稱與王毅會談具「建設性」 但憂心台灣問題

2022/7/9 17:27（7/9 17:31 更新）
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G20部長級峰會後，美國國務卿布林肯（右）9日會晤中國外交部長王毅（左）。（Stefani Reynolds/Pool via 路透社）
G20部長級峰會後，美國國務卿布林肯（右）9日會晤中國外交部長王毅（左）。（Stefani Reynolds/Pool via 路透社）
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（中央社印尼峇里島9日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在印尼峇里島與中國外交部長王毅展開罕見會談。他在會後表示，雙方會談具「建設性」，但他對於包括台灣在內的問題感到擔憂。

法新社報導，布林肯在與王毅會談5小時後表示：「儘管我們的關係很複雜，我可以有信心地說，我方代表團認為今天的討論有益、坦誠和具建設性。」

不過布林肯表示，他也表達了對台灣、香港、人權和烏克蘭等問題的擔憂。

他說：「有鑑於北京對台灣日益挑釁的言辭和活動，以及維護台海和平穩定的重要性，我傳達美國對此議題的深切關注。」

布林肯也呼籲中國與俄羅斯保持距離。在此前一天，20國集團（G20）才在印尼峇里島舉行外長會議，西方國家針對俄羅斯侵略烏克蘭一事直批俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

布林肯表示，他告訴王毅「這確實是我們所有人都必須挺身而出的時刻，正如我們在G20中聽到國家們輪番譴責這場侵略，要求俄羅斯讓外界取得在烏克蘭卡關的糧食」。

他並說，俄羅斯在G20會談遭到千夫所指後，「沒有跡象」顯示俄國願意繼續交涉。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110709

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