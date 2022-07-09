與布林肯會晤 王毅要求真正落實「四不一無意」

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（中央社台北9日電）中國外交部長王毅今天與美國國務卿布林肯會晤時，要求美方應將拜登總統「四不一無意」重要承諾真正落到實處。既然美方承諾不支持台灣獨立，就應該停止掏空歪曲「一個中國」政策。

王毅還向布林肯提出4份清單：「要求美糾正錯誤對華政策和言行的清單、中方關切的重點個案清單、中方重點關切的涉華法案清單、中美8個領域合作清單」，希望美方切實認真對待。

據中國外交部官網發布，王毅9日在印尼峇里島出席20國集團（G20）外長會後，與布林肯（Antony Blinken）舉行會晤時作以上表示。

中方通稿稱，雙方就中美關係及共同關心的國際和地區問題進行了全面、深入、坦誠和長時間的溝通。雙方都認為，此次對話是實質性的，也具有建設性，有助於增進彼此相互瞭解，減少誤解誤判，並為兩國未來高層交往積累了條件。

王毅說，中美關係擺脫困局的根本遵循是認真落實兩國元首達成的共識。中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則發展中美關係。美方應將拜登總統「四不一無意」重要承諾真正落到實處。

他說，既然美方承諾不尋求改變中國體制，就應該尊重中國人民選擇的中國特色社會主義道路，停止抹黑攻擊中國政治制度和內外政策。既然美方承諾不尋求打「新冷戰」，就應該摒棄冷戰思維，不搞零和博弈，停止拉幫結夥搞「小圈子」。既然美方承諾不支持「台灣獨立」，就應該停止掏空歪曲「一個中國」政策，停止在台灣問題上「切香腸」，不得打「台灣牌」阻撓中國的和平統一進程。

王毅說，既然美方承諾無意與中國發生衝突，就應該尊重中國的主權和領土完整，停止干涉中國內政，不要打著人權、民主旗號損害中國正當利益。美方還應儘快取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的單邊制裁。

他強調，美方表示要給中美關係加裝「護欄」。中美三個聯合公報才是兩國最可靠的「防護」。只要切實履行各自在三個聯合公報中所作承諾，堅持正確方向，及時排除路障，打通前行道路，雙邊關係就不會脫軌失控。否則，再多的「護欄」也起不到作用。

據通稿，王毅「就台灣問題全面闡述了嚴正立場」，要求美方必須謹言慎行，務必不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，「務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤」。

王毅還就涉疆、涉港、海上問題等「據理批駁了美方的一些錯誤觀點」。

中方通稿宣稱，布林肯介紹了美方的對華政策，表示美方不尋求對華打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不挑戰中國共產黨執政地位、不尋求圍堵中國、不支持「台灣獨立」、不尋求改變台海現狀。美致力於管控雙邊關係中的風險因素，對與中方開展合作持開放態度。

通稿並稱，雙方就對等互惠推動中美聯合工作組磋商取得更多成果達成共識，同意相互為雙方外交領事人員履職創造更好條件，重啟人文議題交流磋商。雙方還同意加強氣變、公共衛生等合作。

據通稿，中方還提出了「中美在亞太地區良性互動的設想」。雙方並就烏克蘭問題、朝鮮半島局勢等深入交換了意見。

今年3月18日，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）通話。中方事後宣稱拜登在會中重申「四不一無意」（美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突）。（編輯：楊昇儒）1110709