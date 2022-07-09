與王毅會談 布林肯關切北京對台挑釁日增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國國務卿布林肯今天表示，他利用與中國外交部長王毅會談的機會，針對北京對台灣日益挑釁的言詞與活動以及維護台海和平穩定的重要性，向對方轉達美方的深切關注。

布林肯（Antony Blinken）利用20國集團（G20）在印尼峇里島舉行的外長會議，與王毅進行雙邊會談，時間長達5個多小時。

布林肯在會後召開記者會表示，美中關係對兩國及世界都十分重要，美方致力於管理這樣的關係、競爭，並以外交為主導。

他指出，雙方觸及美中雙邊關係、俄羅斯入侵烏克蘭戰爭、北韓核發展、氣候變遷、糧食危機等議題，也討論雙方有分歧的領域，以及管理和降低風險的方法。

布林肯表示，針對北京對台灣日益挑釁的言詞與活動以及維護台海和平穩定的重要性，他向王毅轉達美方的深切關注。他也同時表達對壓制香港自由、強迫勞動、西藏少數民族、新疆種族滅絕的關切，也關切被中國拘留或無法離開的美國公民。

布林肯強調，儘管「這些都不是簡單的議題」，但美方始終尋求在人權與基本自由發聲，不是反對中國或任何國家，而是協助促進和平、安全與人類尊嚴。

布林肯表示，美中關係雖然複雜，但他認為今天的會談是「有益且具建設性」，美方期望未來和北京的溝通管道持續保持暢通，並致力於在與北京的所有交往中捍衛與推進美國人民利益與美國價值觀。

在被問及對中國在俄烏戰爭以及由此引發的糧食與能源危機方面可以發揮的外交作用，與王毅有何討論？布林肯表示，他向王毅表達對中國和俄羅斯結盟的擔憂，他並向王毅表示，現在是所有人必須挺身而出的時刻，譴責侵略，要求俄羅斯讓外界取得烏克蘭境內遭封鎖的糧食。至於王毅的回應，他則不願透露。（編輯：周永捷）1110709