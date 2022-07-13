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印尼盼G20財長會議達成共識 德法持懷疑態度

2022/7/13 22:41
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（中央社雅加達13日綜合外電報導）20國集團（G20）財長本週將在峇里島舉行會議，商議全球糧食安全和通膨飆升等問題，但隨著烏克蘭緊張局勢升溫，德國和法國對印尼許下達成共識的希望表示懷疑。

上週G20外交部長召開會議，美國和盟邦譴責俄羅斯攻打鄰國烏克蘭，引發俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）憤而離席，並指控遭到「瘋狂的批評」。

最近一次G20財長會議4月在華盛頓舉行，若干西方國家官員在輪到俄國代表發言時集體退席。

政府消息人士今天在柏林表示，德國預期這次會與俄國進行更加公開和直接的討論。其中一名消息人士表示：「4月之後，大多數人都希望在那一天採取不同的作法。」

輪值主席國印尼尋求會談後就聯合公報達成協議，但消息人士對此一希望澆冷水，並表示俄國與西方國家因烏克蘭戰爭關係緊張之際，俄國和中國預期將攜手合作。

法國財政部消息人士還表示，在戰爭造成的經濟後果尤其具爭議之下，G20財長不太可能就公報的所有問題達成共識。

這名消息人士還說：「G20行動和溝通的能力受到烏克蘭戰爭嚴重阻礙，G20其中一個成員國需要負全責。」

印尼希望16日會談結束時發表公報，4月舉行會議時沒有做到這點。印尼央行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）表示，如果這不可行，將在主席聲明中總結會議成果。

瓦瑞耀說：「我們盡量往好處想，但也做好最壞的打算。」

他上週受訪時說：「我不想要揣測，我們仍在努力，以期達成公報。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1110713

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