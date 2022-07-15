G20財長會議登場 東道主印尼盼各國謀求共同點

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20國集團財政領袖15日在印尼度假島嶼峇里島召開會議，東道主印尼試圖在俄烏戰爭造成的緊張情勢及通膨飆升的經濟壓力下找到共同點。（圖取自G20網頁g20.org）

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（中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導）20國集團（G20）財政領袖今天在印尼度假島嶼峇里島召開會議，東道主印尼試圖在俄烏戰爭造成的緊張情勢及通膨飆升的經濟壓力下找到共同點。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭讓 G20 G20小百科 20國集團（G20）是全球主要經濟體齊聚一堂的國際論壇，會員國國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。

首屆論壇1999年在德國首都柏林舉行，並自2008年起每年召開1次國家元首與政府領導人出席的峰會，探討全球經濟與金融問題。

會員國有澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、中國、法國、德國、日本、印度、印尼、義大利、墨西哥、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。 看更多 關閉 主要經濟體先前的會議蒙上陰影，包括上週G20外長的聚會。克里姆林宮稱揮軍烏克蘭一事為「特殊軍事行動」。

根據國家發展計劃部長說法，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在首都雅加達一場會議上對世界銀行（World Bank）代表說，他希望G20成員國明天結束會議時能「發表公報」。

G20成員國包括對俄羅斯實施制裁、指責俄國在烏克蘭犯下戰爭罪的西方國家，以及中國、印度和南非等反應較沉默的國家。俄羅斯否認犯下戰爭罪。

鑑於俄烏戰爭造成的緊張關係，德國和法國官員對於各國能找出共同點一事抱持懷疑。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，俄烏戰爭在全球造成負面影響，俄羅斯官員在G20會議沒有容身之處。

不過，葉倫迴避了一個關於她是否會在俄羅斯官員發言時離席的問題，她表示，會以「最強烈的措詞」譴責俄羅斯的入侵行動。

印尼表示，烏克蘭財政部長預料將以視訊方式參與其中一場會議。俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）也將以視訊方式發表演說，他的副手前往峇里島與會。

印尼表示希望這場會議能採取行動，對付迫在眉睫、貧窮國家首當其衝的糧食危機。

葉倫說，她的主要目標之一是催促包括中國在內的G20債權國，為深陷債務困境的國家敲定債務減免一事。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110715