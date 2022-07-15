G20財長會議蒙上俄烏戰爭陰影 印尼尋求各國共識

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（中央社努沙杜阿15日綜合外電報導）20國集團（G20）財政首長會議主辦國印尼今天表示，俄烏戰爭引發全球經濟威脅，峇里島會議必須在解決問題上取得進展，否則人道後果對低所得國家來說會是場災難。

部分西方國家財長齊聲砲轟與會的俄羅斯官員，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）說，俄羅斯對烏克蘭發動「殘酷且不正當的戰爭」是目前全球面臨經濟危機的唯一原因。

G20財政首長正齊聚度假勝地峇里島（Bali）開會，各國面對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭帶來的磨耗，通膨飆漲也造成經濟壓力遽升，東道主印尼試圖在20國集團中找到解決問題的共同基礎。

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）表示，面對戰爭威脅、商品價格上漲，以及低所得國家償債能力外溢效應，全世界都對20國集團寄予厚望，期盼能夠找到解決方案。

她還說：「我們敏銳意識到，若我們不團結，所負代價將超出我們所能負荷。人道後果對全世界的影響將是場大災難，尤其是對許多低所得國家而言。」

出席這場會議的成員國，包括已對俄羅斯祭出制裁並指責俄國在烏克蘭犯下戰爭罪行的西方國家，也包含回應較為沈默的中國、印度和南非。

葉倫表示，與會的俄國財政官員要對戰爭「可怕後果」負起責任。

她還說：「俄羅斯發動這場戰爭，要對全球經濟的負面溢出效應負起全部責任，尤其是大宗商品價格高漲。」

葉倫指出，她的主要目標之一是推動包括中國在內的 G20債權國，最終能減免陷於困境國家的債務。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1110715