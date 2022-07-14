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美財長葉倫：全球經濟最大挑戰 來自俄烏戰爭

2022/7/14 18:54
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（中央社峇里島14日綜合外電報導）20國集團（G20）財長即將在印尼舉行會議，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，俄烏戰爭對全球經濟構成「最大挑戰」。

葉倫在峇里島召開的記者會表示：「現今我們最大的挑戰來自俄羅斯。」G20財政部長及中央銀行官員預定於15、16日舉行峰會。

她說：「國際社會必須把眼睛放亮，看清楚他（俄國總統蒲亭）發動戰爭造成的經濟和人道主義後果。」

世界各國正努力擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，邁向復甦，俄烏衝突卻導致通膨快速升溫，危及過去2年成果，並威脅大範圍地區陷入飢餓和貧困。

葉倫表示，她將繼續在會議上向G20盟國施壓，要求對俄國石油訂定價格上限，以耗盡蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭資金，並向莫斯科施壓以結束入侵，同時降低能源成本。

但她拒絕透露是否會像4月在華府舉行的G20會議一樣，當時有多國代表集體離場。

她說：「我可以告訴你，我當然預料會用最強烈的措辭，表達我對俄國入侵的看法…談論它對烏克蘭和整個全球經濟的影響，並予以譴責。我希望我的許多同儕也會這麼做。」

葉倫也表示，蒲亭的代表在G20峰會上沒有一席之地，並警告俄烏戰爭的負面溢出效應正波及全球。

俄國財長不會親自參加峇里島會談，而是透過視訊發表演說。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110714

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