G20財長會 主辦國印尼：多國譴責俄侵烏

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（中央社印尼峇里島17日綜合外電報導）20國集團（G20）財政部長會議閉幕，主辦國印尼今天在閉幕聲明中表示，有許多G20國家譴責俄羅斯入侵烏克蘭，呼籲俄國結束戰爭。

法新社報導，這場在印尼峇里島舉行的G20財政部長會議，因為與會國對俄烏戰爭立場歧異，並未發布聯合公報。

印尼發布聲明說：「許多成員認為，受到俄國對烏克蘭發動戰爭影響，全球經濟復甦已經趨緩，正面臨重大挫敗，成員國強烈譴責這場戰爭，呼籲結束戰爭。」

雅加達以14段的主席聲明取代聯合公報，其中列出成員分歧的兩個部分。

聲明指出，「1個成員表示，制裁正在增加現有挑戰」，明顯是指俄羅斯。

20國集團也未對因俄國入侵加劇的全球糧食危機問題達成共識。糧食危機導致開發中國家數以百萬計人瀕臨挨餓。

印尼表示：「大部分成員國同意，食物和能源益發不安全令人擔憂，許多成員準備迅速採取集體行動。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上週因各國批評莫斯科憤而離開20國集團外長會議，這場財長會俄國也僅派副部長出席，財長透過視訊與會。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110717