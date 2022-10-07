拜登未排除在G20峰會見蒲亭 兩人是否與會待確認

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登今天未排除在下個月印尼舉行的20國集團（G20）峰會上，與俄羅斯總統蒲亭會面。但兩人的出訪計畫尚未確認。

法新社報導，記者今天詢問拜登（Joe Biden），是否會趁印尼峇里島（Bali）的G20峰會與蒲亭（Vladimir Putin）直接對話，拜登回答：「還不確定。」

白宮之前已表示未排除這類會面。

不過，拜登與蒲亭的出訪計畫仍未確認。白宮曾表示，如果蒲亭出席G20峰會，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也應該參加，即使烏克蘭不是G20成員。

另一方面，拜登之前曾表明，若中國國家主席習近平決定出席11月15至16日的G20峰會，他「確定」將與習近平會面。目前還不清楚習近平是否與會。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）8月接受彭博訪問時稱，習近平與蒲亭將親自參加G20峰會。（譯者：楊昭彥）1111007