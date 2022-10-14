更多編輯台推薦新聞：
20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者
兩岸

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

橘高校官網讚台灣熱情迎接 形容赴台演出如度過美夢般時光
文化

橘高校官網讚台灣熱情迎接 形容赴台演出如度過美夢般時光

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北
文化

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
G20峇里島峰會
新聞專題
G20峇里島峰會1/35
首頁 / 兩岸

中國財政部長：防止一些國家的調控產生負面外溢

2022/10/14 17:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國財政部長劉昆在G20財長和央行行長會議上表示，當前全球經濟形勢複雜嚴峻，提倡加強宏觀政策協調，「防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應」，及穩妥展開債務處理。

20國集團（G20）財長和央行行長會議13日至14日在美國華盛頓以線上線下方式召開。據中國財政部官網，劉昆以視訊出席會議，作出上述表示。

劉昆說，當前全球經濟形勢更加複雜嚴峻，G20各方應共克時艱，堅持真正的多邊主義。他並提出5點倡議：

一是加強宏觀政策協調，應對通膨、糧食和能源安全等全球性挑戰，「防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應」；二是廣泛動員發展融資，客觀分析債務脆弱性問題成因，穩妥展開債務處理，世界銀行等多邊債權人和商業債權人也應按照「共同行動、公平負擔」原則展開債務處理。

三是促進基礎設施投資；四是「堅持共同但有區別的責任和各自能力原則」，在發展框架內推進應對氣候變化國際合作；五是共建公平及可持續的現代國際稅收體系。

劉昆強調，中國將堅持「穩中求進」工作總基調，推動落實有關政策，為世界經濟復甦提供強大動能。

據新京報報導，同樣出席會議的中國人民銀行（央行）行長易綱，在介紹中國經濟形勢和貨幣政策立場時指出，目前中國物價水平基本穩定，人行將加大穩健貨幣政策力度，為實體經濟提供更有力支持，重點發力支持基礎設施建設，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款。

他還提到，人行同時推動「保交樓」專項借款加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。

易綱對G20債務處置共同框架的落實進展表示歡迎，並稱中方將繼續與各方共同落實，私人部門債權人也應按可比方式參與。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111014

易綱
中國央行：推動「保交樓」專項借款加快落地 穩經濟大盤 人行行長帶隊赴河南督導
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登未排除在G20峰會見蒲亭 兩人是否與會待確認