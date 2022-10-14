中國財政部長：防止一些國家的調控產生負面外溢

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（中央社台北14日電）中國財政部長劉昆在G20財長和央行行長會議上表示，當前全球經濟形勢複雜嚴峻，提倡加強宏觀政策協調，「防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應」，及穩妥展開債務處理。

20國集團（G20）財長和央行行長會議13日至14日在美國華盛頓以線上線下方式召開。據中國財政部官網，劉昆以視訊出席會議，作出上述表示。

劉昆說，當前全球經濟形勢更加複雜嚴峻，G20各方應共克時艱，堅持真正的多邊主義。他並提出5點倡議：

一是加強宏觀政策協調，應對通膨、糧食和能源安全等全球性挑戰，「防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應」；二是廣泛動員發展融資，客觀分析債務脆弱性問題成因，穩妥展開債務處理，世界銀行等多邊債權人和商業債權人也應按照「共同行動、公平負擔」原則展開債務處理。

三是促進基礎設施投資；四是「堅持共同但有區別的責任和各自能力原則」，在發展框架內推進應對氣候變化國際合作；五是共建公平及可持續的現代國際稅收體系。

劉昆強調，中國將堅持「穩中求進」工作總基調，推動落實有關政策，為世界經濟復甦提供強大動能。

據新京報報導，同樣出席會議的中國人民銀行（央行）行長易綱，在介紹中國經濟形勢和貨幣政策立場時指出，目前中國物價水平基本穩定，人行將加大穩健貨幣政策力度，為實體經濟提供更有力支持，重點發力支持基礎設施建設，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款。

他還提到，人行同時推動「保交樓」專項借款加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。

易綱對G20債務處置共同框架的落實進展表示歡迎，並稱中方將繼續與各方共同落實，私人部門債權人也應按可比方式參與。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111014