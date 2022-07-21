印尼總統將訪問中國 北京冬奧後首位訪中元首

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（中央社記者張淑伶北京21日電）印尼總統佐科威6月分別與烏克蘭和俄羅斯總統會面後，7月25日將訪問中國。中國外交部發言人汪文斌說，中國國家主席習近平與佐科威將就重大地區和國際問題深入交換意見。

中國外交部發言人華春瑩今天宣布：應習近平邀請，印尼總統佐科威（Joko Widodo）將於25日至26日訪問中國。

中國外交部發言人汪文斌下午在例行記者會表示，佐科威是北京冬奧會後首位訪問中國的外國元首，中國也是佐科威疫後首次東亞之行的首站，這充分體現了中印尼兩國對雙方關係的高度重視。

他表示，訪問期間，習近平將和佐科威舉行會談，國務院總理李克強將會見佐科威，重點就雙邊關係及重大地區和國際問題深入交換意見。

汪文斌表示，印尼今年擔任20國集團（G20）主席國，中方高度贊賞並堅定支持印尼發揮主席國的建設性作用。佐科威訪問中國時將和中國領導人就G20峰會當面溝通，探討如何應對當前全球突出挑戰，展現發展中大國的團結協作。

有分析指出，佐科威把握今年主辦G20會議的歷史機遇，正努力打造俄烏和談的舞台。他6月先是成為7大工業國集團（G7）會議邀請來賓，接著到基輔拜訪烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），又到莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

G20高峰會將在11月登場，印尼已邀請蒲亭、澤倫斯基參加，但美國已表明反對蒲亭參加。俄烏戰爭影響下，外界關注歐美與俄羅斯元首能否都出席。（編輯：楊昇儒）1110721