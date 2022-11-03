俄烏戰爭未歇 G20峰會東道主印尼：籌備格外困難

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（中央社雅加達3日綜合外電報導）20國集團高峰會將在峇里島舉行，俄羅斯總統蒲亭是否出席仍在未定之天。東道主印尼的外交部長勒特諾今天坦言，成員國在烏克蘭議題上的歧見確實讓籌備工作格外困難。

路透社報導，20國集團（G20）高峰會11月15日、16日在峇里島（Bali）舉行，峰會籌備工作已經因為烏克蘭戰爭及這場衝突引發的糧食和能源危機而籠罩陰霾，因為全球20大經濟體對於如何因應此問題可謂莫衷一是。

勒特諾（Retno Marsudi）在專訪中告訴路透社，蒲亭（Vladimir Putin）是否出席峰會恐怕要等到最後一刻才會明朗。

被問到蒲亭是否確定出席，她說：「且讓我們等待當天揭曉。」

美國總統拜登（Joe Biden）預定將會出席。

勒特諾表示，印尼去年12月成為G20輪值主席國時，本來最擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的復甦情況，但俄羅斯今年2月24日侵略烏克蘭後，情勢丕變。

G20峰會東道主印尼費力化解分歧，總統佐科威（Joko Widodo）6月分別走訪基輔和莫斯科，並邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席峰會。

澤倫斯基是否出席尚未確定，但烏克蘭1日呼籲將俄羅斯逐出G20，並撤回對於蒲亭出席峇里島峰會的邀請。

被問到對於烏克蘭的呼籲作何回應時，勒特諾說那不是輪值主席國的權力，「主席國無權予以除名，除非G20成員國達成共識」。

她還表示，有些國家對極其複雜議題採行「非黑即白」態度，特定情況下，各成員國得耗時數日才能對一個用字遣詞達成共識，並強調峰會籌備工作「非常、非常、非常困難」。

「我可以這麼說，因為地緣政治、經濟和其他種種問題，印尼擔任主席國的這一次，如果不是所有G20峰會中最困難的一次，恐怕也是最困難之一。」

包括7月外長會議在內，G20今年多場會議都沒有發布聯合公報。兩名外交消息人士告訴路透社，即將舉行的峰會看似也不太可能達成聯合公報，但印尼轉而致力於促成「領袖宣言」。

勒特諾拒絕就發布聯合公報的可能性作出直接回應，但她更關心最終文件的實質內容。

聯合國大會（General Assembly）10月中旬通過決議譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，印尼投下贊成票。但雅加達當局強調，G20應該聚焦經濟議題。

勒特諾說，無可避免將會討論到烏克蘭戰爭，但G20還是保持「初衷」。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111103