澤倫斯基受邀參加G20峰會 是否出席看蒲亭動向

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）參加在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，他就不會出席。

路透社報導，澤倫斯基在首都基輔（Kyiv）告訴記者，印尼總統佐科威（Joko Widodo）已邀請他參加15日至16日的G20峰會。

澤倫斯基說：「我的個人立場以及烏克蘭的立場是，如果俄羅斯聯邦的領導人參加，那烏克蘭就不會參加。我們會再看看之後的情況。」

澤倫斯基今天稍早表示，他已與佐科威通過電話，兩人討論了G20峰會的籌備過程，以及黑海穀物協議。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，如今戰事來到第9個月，數以千計的人因此喪生，數以百萬計的人流離失所，多座城鎮與城市被毀。莫斯科則形容對烏克蘭發起的是「特別軍事行動」。

目前蒲亭是否出席仍在未定之天。東道主印尼的外交部長勒特諾（Retno Marsudi）坦言，成員國在烏克蘭議題上的歧見，確實讓籌備工作格外困難。（譯者：楊昭彥）1111104