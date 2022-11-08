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G20峇里島峰會
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G20峇里島峰會1/40
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佐科威：拜登與習近平將親自出席G20峰會

2022/11/8 20:27（11/8 20:48 更新）
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20國集團峰會15至16日在印尼峇里島舉行，印尼總統佐科威表示，美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平（左）都將親自出席。（中央社）
20國集團峰會15至16日在印尼峇里島舉行，印尼總統佐科威表示，美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平（左）都將親自出席。（中央社）
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（中央社雅加達8日綜合外電報導）20國集團（G20）峰會下週將在峇里島登場。東道國印尼總統佐科威表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平都將親自出席這場重要峰會。

G20

G20小百科

  • 20國集團（G20）是全球主要經濟體齊聚一堂的國際論壇，會員國國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%。
  • 首屆論壇1999年在德國首都柏林舉行，並自2008年起每年召開1次國家元首與政府領導人出席的峰會，探討全球經濟與金融問題。
  • 會員國有澳洲、阿根廷、巴西、加拿大、中國、法國、德國、日本、印度、印尼、義大利、墨西哥、俄羅斯、南非、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。
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峰會定於15日至16日舉行。彭博（Bloomberg）報導，前往峇里島視察準備工作的佐科威（Joko Widodo）今天告訴媒體記者，截至目前，共有17國領導人確定將出席峰會，包括拜登與習近平。

香港「南華早報」報導，目前尚無法確認，拜登與習近平是否將在峰會期間首度以國家元首身分親自會面。

首次擔任G20主席的印尼正推動全員出席本屆峰會，以在地緣政治緊張局勢不斷升高與烏克蘭戰爭之際，提高其國際地位。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1111108

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