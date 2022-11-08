印度將接G20輪值主席 蓮花新標誌象徵希望

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（中央社記者林行健新德里8日專電）印度將自12月起接任20國集團（G20）輪值主席，總理莫迪（Narendra Modi）今天公布印度任內將會使用的G20標誌，並稱標誌中的蓮花象徵艱難時局中的希望。

印度設計的G20標誌，以蓮花托起的地球代替G20當中的0，整體色調從上而下由黃轉綠，而地球則是採用藍白兩色。

莫迪下午在推特中說，世界正經歷著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、戰爭與經濟不確定性帶來的後續效應，「標誌中的蓮花象徵希望，不管環境多麼艱困，蓮花總會盛開。」

蓮花自古在印度便象徵吉祥，現為印度的國花，也是莫迪所屬「印度人民黨」（BJP）的政黨標誌。

同時，莫迪也宣布新的G20標語：一個地球、一個家庭、一個未來。

他說，印度擔任輪值主席的期間，將致力推動「不再有第一世界或第三世界，只有一個世界。」

印度將自12月1日起接任G20輪值主席，直到明年11月30日。印度外交部曾說，這段期間印度將主辦大約200場涉及各領域及議題的會議，而印度主辦的G20峰會暫訂2023年9月9日至10日在新德里舉行。

G20會員國的國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易的75%，人口占全球的60%，會員國有阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印尼、義大利、日本、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國與歐盟，西班牙則是固定來賓國。

另外，G20也有所謂的「3國小組」（Troika），是由現任、前任及來任輪值主席國所組成，目前為印尼、義大利、印度。等印度接任後，新的3國小組將是印度、印尼與巴西，首次出現全是發展中國家的情況。（編輯：韋樞）1111108