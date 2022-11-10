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俄國大使館：蒲亭不出席G20峰會

2022/11/10 11:55
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（中央社雅加達10日綜合外電報導）俄羅斯駐印尼大使館今天告訴法新社，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）將不會出席下週在印尼峇里島（Bali）舉行的20國集團（G20）峰會。

大使館禮賓主任陶姆斯卡亞（Yulia Tomskaya）說：「我能證實（外交部長）拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將率俄羅斯代表團出席G20會議。 蒲亭總統的計畫仍在安排中，他可能線上參與。」

法新社報導，美國總統拜登曾稱蒲亭是「戰犯」，先前表示蒲亭若出席峰會，他無意與對方會面。

G20峰會將於15日到16日舉行，外界多月來揣測蒲亭是否出席。然而近日俄國在與烏克蘭戰爭中頻傳失利，蒲亭決定不出席G20峰會，可能是要避免在會中受到西方譴責。

面對烏克蘭的反攻，俄羅斯昨天下令從烏克蘭南部赫松市（Kherson）撤軍，入侵行動再度受挫。

另一位了解俄方在峇里島活動計畫的消息人士證實，拉夫羅夫將代替蒲亭出席，但這名人士說，目前不清楚蒲亭是否會線上與會。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1111110

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