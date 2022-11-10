避免與拜登交鋒遭冷落 蒲亭將缺席G20印尼峰會

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）彭博報導，知情人士說，俄羅斯總統蒲亭不會參加下週舉行的20國集團（G20）峰會。由於俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，克里姆林宮試圖讓蒲亭避開氣氛可能火爆的場合。

蒲亭（Vladimir Putin）決定缺席G20峰會，終結外界連月來的臆測，避免與美國總統拜登等世界領袖正面交鋒。拜登曾稱俄羅斯總統蒲亭是「戰犯」。蒲亭若出席11月15到16日在印尼峇里島舉行的G20峰會，也可能遭歐洲領袖冷落。

其中一名知情人士說，俄羅斯將派外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代替蒲亭出席。由於消息尚未對外公布，知情人士不願具名。俄羅斯外交部與克宮發言人尚未回覆置評請求。

拜登3月間表示，G20峰會應排除俄羅斯參與，以報復其入侵烏克蘭，觸發二戰以來歐洲規模最大的衝突，並推升「核升級」（nuclear escalation）的隱憂。

身為G20輪值主席國的印尼尋求維持中立立場，總統佐科威（Joko Widodo）拒絕撤回對蒲亭的邀請。佐科威也邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）擔任峰會嘉賓。

澤倫斯基11月3日曾與佐科威通話，兩人談到G20峰會的籌備過程，之後跟記者說，如果蒲亭與會，他就不會出席G20峰會。

佐科威8月告訴彭博，蒲亭向他證實會參加G20峰會，但克里姆林宮從未表明蒲亭本人是否會前往峇里島，或透過視訊參與會議。

受克宮資助的智庫「俄羅斯國際事務協會」（RIAC）會長柯杜諾夫（Andrey Kortunov）說，俄羅斯官員希望藉由G20峰會，讓蒲亭與美國及歐洲領袖進行非正式接觸，但如今事態已明朗，這件事不會發生。

2014年，俄羅斯從烏克蘭手中兼併克里米亞（Crimea）、煽動烏東分離主義分子的暴力衝突不久後，G20峰會在澳洲登場，當時蒲亭遭到西方領袖猛烈砲轟，後來他提早離開峰會。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111110