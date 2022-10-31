G20拜習會？ 分析：中美緊張走緩會晤可能性大

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（中央社台北31日電）美國總統拜登是否與中國國家主席習近平在G20會晤受矚，中國學者分析，中美高層的最新互動讓緊張狀態出現鬆動，加上兩國國內政治議題告一段落，中美關係出現改善窗口，會晤可能性較大。

陸媒「澎湃新聞」報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯受訪表示，近期從中國領導人和外交官員談及中美關係時的表態來看，「助力中美關係重回正軌」成為重點。

例如習近平、拜登（Joe Biden）10月26日分別向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信。習近平在信中表示，希望「美中關係全國委員會和關心支持中美關係的各界朋友繼續發揮積極作用，助力中美關係重返健康穩定發展的軌道」。

中國外交部長王毅隨後10月28日接受美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）到任拜會。今天王毅則與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，據中國外交部網站，王毅要求美方對中國不要再戴著有色眼鏡主觀臆測，並指美方如果真想了解中國，「就請認真研讀20大報告」。

王毅另指出，推動中美關係重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普遍期待。美方應停止對華遏制打壓的做法，不要為兩國關係制造新的障礙。美方對中提出口管制新規，限制對中投資，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害中方正當權益，必須予以糾正。

布林肯表示，世界期待美中合作。美方願就下階段美中關係同中方保持溝通，展開合作，探討兩國關係的基礎。

吳心伯分析，基於中美高層之間的最新互動，傳遞出兩個訊息：首先是中美關係的緊張狀態可能會出現一些「鬆動」；其次是，中方重視中美關係，希望和美國一起推動建設穩定、合作、共贏的雙邊關係。

此外，中美兩國部分專家、學者也正努力嘗試打破疫情爆發以來的交流阻隔，再加上中共20大落幕、而美國期中選舉將在11月8日舉行，待中美兩國國內重要的政治議程告一段落後，吳心伯認為情勢都為兩國關係的改善創造了一個窗口期。

與此同時，中美領導人是否會在11月15日至16日在峇里島舉行的20國集團領導人峰會（G20）上會晤也是當前外界關注的焦點。

對此，吳心伯初步判斷認為，中美領導人在G20峰會期間，舉行面對面會晤的可能性較大。他解釋，中美領導人舉行會晤並非因為中美關係好，更主要的是因為中美關係的現狀令人擔憂。

吳心伯指出，美國不斷打壓中國，不斷挑戰中國的核心利益，實際上「中美關係已經紅燈閃爍，危機不斷」。在這種情況下，G20峰會提供了一個機會，讓習近平和拜登舉行面對面會晤，而這對管理中美關係而言非常重要。

報導指出，拜登2021年1月執政以來，中美兩國領導人已進行5次通話。若他們在G20上會晤，這將是拜登上任以來，中美兩國領導人第一次舉行面對面會晤。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111031