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習近平致信美中關係全國委員會 盼雙方加強溝通

2022/10/27 12:59
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（中央社台北27日電）美中關係全國委員會（NCUSCR）於紐約當地時間26日舉辦年度晚宴，甫連任的中共總書記習近平在賀信中表示，當今世界既不安寧也不太平，中美雙方加強溝通和合作，有助推動世界和平與發展。

新華社報導，習近平在信中對委員會及其成員一直以來積極促進中美關係發展和兩國各領域交流合作表示讚賞。

習近平提到，當今世界既不安寧也不太平。中美作為大國，雙方加強溝通和合作，有助於推動世界增加穩定性和確定性，有助於推動世界和平與發展。「中方願同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道，既有利兩國，又造福世界。」

習近平說，希望美中關係全國委員會和關心支持中美關係的各界朋友繼續發揮積極作用，助中美關係重返健康穩定發展的軌道。

美國貿易代表戴琪出席了這場晚宴並和現任主席、前美國財政部長路傑克（Jacob Lew）對話。

戴琪表示，「有一段時期，包括美國很多人在內的外部世界希望見到中國經濟、政治改革，卻沒有實現。我認為這是（中國）選擇的結果。」

戴琪提到，近10年前，中國市場的外商開始公布報告，顯露對經商環境每況愈下的擔憂與焦慮。直到現在，這些外商仍關切中國國有企業在經濟領域扮演的角色、補貼作為等議題。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111027

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