G20拜習會傳變數 美媒：華府接連出擊、北京採拖字訣

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國致力敲定計劃已久的G20峰會拜習會場邊會談，但報導稱，中國官員對此橫加阻撓。專家認為，華府在台灣等議題上讓北京光火，中方採拖延之計，或許只是為了在確立會談前故意刺對方一下。

美國政治新聞機構Politico報導，據知情人士指出，中國政府不會與試圖為這項會晤草擬議程的美國官員接觸，此舉恐使會談無疾而終。

中美關係已經因為台灣、貿易、人權等議題而陷入激烈針鋒相對，這項眾所矚目會談本來被認為是美國總統拜登和中國國家主席習近平多少冰釋前嫌的機遇。但也是在這些議題上，華府近期舉措令北京惱火，包括拜登近日承諾如果中國侵略將出兵協防台灣，以及對次世代武器系統所需半導體祭出出口限制等。

曾就有關規劃聽取中方官員簡報人士透露：「通常情況下，要進行總統雙邊會談時，你會提前很長時間開始制訂議程，但中國的外交官說，『你們每隔一天就打擊我們一次，如果是這樣的情況，我們怎麼能指望習近平和拜登會談有正面結果？』」。

這名人士說：「如果他們無法取得正面結果，他們的觀點是『我們還應該舉行這項會談嗎？』」擔心公開談論中美齟齬而遭到報復，這名消息人士不願意透露身分。

中國大使館沒有回應Politico的置評請求。白宮否認計劃中的拜習會磋商存在任何問題。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在回覆Politico的電子郵件中說：「這故事百分之百是假的…我們已經說過，兩位總統委派他們的團隊研擬一場會面。不過，現在除此之外我無可奉告，包括會晤時間和地點。」

可能的拜習會準備工作數月前就已展開，白宮7月宣布，在最近一次通話之後，兩人同意「面對面會談的價值」，並且決定「找出雙方都同意的時間來進行」。據報導，中國外交部8月曾派出代表團赴印尼，為11月在峇里島舉行的20國集團（G20）高峰會場邊會談進行準備。

然而，G20峰會一個月後就將開幕，拜登是否跟習近平一對一會談仍在未定之天，在外交上備受矚目。熟知有關規劃的華府外交官說：「（拜習會）還沒有證實。」

拜登政府對中國祭出出口限制，並且動員盟友抗衡中國在印度太平洋地區與日俱增強勢作風。對華府而言，此刻要在諸如氣候變遷等議題上致力找到與中國合作之道，這場可能的會談就有其關鍵性。

然而，北京的拖字訣可能只是正式確立會談之前，故意招惹美國政府之舉。

美國「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究中國政策的專家辛格頓（Craig Singleton）表示：「現在，拜登政府似乎比北京更渴望這場會談，所以中國沒有誘因同意按照華府的條件或時間表進行會議…最好是讓白宮冒汗，哪怕只是再多撐上幾個星期。」（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1111015