更多編輯台推薦新聞：
賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 國際

習近平將出席G20與APEC 拜習會確定登場

2022/11/11 15:52（11/11 16:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
應印尼共和國總統佐科威邀請，中國國家主席習近平（圖）將於11月14日至17日赴印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會第17次峰會。（中央社檔案照片）
應印尼共和國總統佐科威邀請，中國國家主席習近平（圖）將於11月14日至17日赴印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會第17次峰會。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國外交部發言人華春瑩今天宣布，應印尼共和國總統佐科威（Joko Widodo）邀請，中國國家主席習近平將於11月14日至17日赴印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會第17次峰會。

G20峰會結束後，習近平將於11月17日至19日赴泰國曼谷出席亞太經合組織（APEC）第29次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。

備受注目的拜習會，也確定將在G20峰會期間登場。

華春瑩宣布，與會期間，習近平將應約與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國總統拜登（Joe Biden）、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）、阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）等多國領導人舉行雙邊會見。

美國白宮10日宣布，G20峰會於印尼峇里島召開期間，拜登將在當地時間14日與習近平舉行雙邊會談。此前拜登與習近平曾通話過5次，這次將是拜登就任後，兩人首度面對面會談。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111111

習近平
中國優化防疫20條：嚴禁隨意封控 重症不得拒診 清零經濟冷 中國雙11電商低調業績不看好
拜登
中國外交部證實美提G20習拜會 但未確認敲定 共和黨持續領先眾議院席次 民主黨在多州有斬獲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國優化防疫20條：嚴禁隨意封控 重症不得拒診