習近平將出席G20與APEC 拜習會確定登場
2022/11/11 15:52（11/11 16:13 更新）
應印尼共和國總統佐科威邀請，中國國家主席習近平（圖）將於11月14日至17日赴印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會第17次峰會。（中央社檔案照片）
（中央社台北11日電）中國外交部發言人華春瑩今天宣布，應印尼共和國總統佐科威（Joko Widodo）邀請，中國國家主席習近平將於11月14日至17日赴印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會第17次峰會。
G20峰會結束後，習近平將於11月17日至19日赴泰國曼谷出席亞太經合組織（APEC）第29次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。
備受注目的拜習會，也確定將在G20峰會期間登場。
華春瑩宣布，與會期間，習近平將應約與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國總統拜登（Joe Biden）、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）、阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）等多國領導人舉行雙邊會見。
美國白宮10日宣布，G20峰會於印尼峇里島召開期間，拜登將在當地時間14日與習近平舉行雙邊會談。此前拜登與習近平曾通話過5次，這次將是拜登就任後，兩人首度面對面會談。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111111
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