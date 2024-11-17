習近平稱台灣問題不容挑戰 陸委會：堅定捍衛主權尊嚴

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（中央社記者謝怡璇台北17日電）中國國家主席習近平在「拜習會」上表示，台灣問題是中方紅線，不容挑戰。陸委會回應，將站穩中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，堅定捍衛國家主權尊嚴。

習近平與拜登在秘魯利馬當地時間16日下午在 亞太經濟合作會議（APEC） APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 峰會場邊進行會晤。習近平表示，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰，並強調「台獨」分裂行徑與台海和平穩定水火不容。

習近平說，「美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一」。

陸委會今天表示，習近平在「拜習會」上的講話具針對性、悖離事實，且刻意對台美關係設限。

陸委會呼籲中共正視中華民國存在的事實，並強調「面對中共對台持續文攻武嚇，我方將站穩中華民國憲政體制，不卑不亢，維持現狀，堅定捍衛國家主權尊嚴，致力維護台海及區域和平穩定」。

陸委會指出，總統賴清德於就職與國慶談話闡明，台灣會與民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界民主和平與繁榮，政府將持續推進與美方等理念相近國家的交流合作，並積極落實「 和平四大支柱行動方案 賴清德和平四大支柱行動方案 強化國防及不對稱戰力

改善經濟安全與供應鏈

持續與民主國家建立夥伴關係

建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力 看更多 關閉 」。

陸委會提到，政府兩岸政策穩健務實一貫，延續「 四個堅持 賴清德四個堅持小百科 堅持自由民主的憲政體制

堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬

堅持主權不容侵犯併吞

堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志 看更多 關閉 」，維繫印太地區繁榮發展。北京當局長期在印太區域對台灣及各方施加軍事恫嚇、經濟脅迫等多元挑戰，衝擊區域安全穩定，企圖施壓接受其政治主張，並改變以規則為基礎的國際秩序，已受到國際社會高度關注，這才是造成兩岸關係緊張與台海和平不穩定的關鍵。

陸委會呼籲，北京當局應務實面對兩岸客觀現狀事實、放棄脅迫性的主張作為，與台灣民選合法政府進行有意義的對話、化解分歧，並共同承擔維護區域安全及全球和平的國際責任。（編輯：呂佳蓉）1131117