林信義：台灣醫療與數位領域優秀 APEC展現貢獻

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（中央社記者葉素萍台北17日電）APEC年會落幕，台灣領袖代表林信義說，台灣在醫療和數位領域都很優秀，以此推動APEC地區的數位健康；代表團在所有會議、談話和餐會交流中，努力展現台灣的能力及所能做出的貢獻。

總統府今天發布新聞稿表示，由秘魯主辦的2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），於當地時間16日中午圓滿結束。林信義在秘魯首都利馬召開國際記者會，並接受記者提問。

林信義致詞表示，這次APEC峰會每個經濟體所關注議題大致相同，各會員體共同遭遇包括地緣政治、全球情勢變化、疫情、能源、通貨膨脹、食品供應安全、產業供應鏈韌性及氣候變化等挑戰，大家也關注經濟成長落差等議題。

林信義說，會中呼籲注重經濟成長品質，過去重視經濟成長效益，以集中生產的供應鏈達成及時供應目的，現在供應鏈則碎片化、短鏈化，更為分散及「在地國際化」（Glocalization）。

林信義指出，人工智慧（AI）科技也受到各會員重視，AI在許多領域的應用上，該如何妥適規範，讓AI成為可使用的工具而非傷害人類的威脅；對此，不論是政府和企業部門，都非常關心如何對話合作、共同協力構想，以確保AI倫理及治理。

林信義表示，代表團的重要任務之一，就是讓各會員了解台灣在APEC的具體作為及貢獻，台灣在2013年倡議「強化公私部門合作夥伴關係降低供應鏈之糧食損失與浪費」多年期計畫，獲得許多經濟體支持。

林信義說，台灣身為「2030年糧食安全路徑圖行動方案」領導經濟體，2025年下半年會與經濟體分享如何透過儲存與包裝等技術開發，以提高APEC經濟體、特別是開發中經濟體，在建構預防與降低糧食損失及食物浪費的能力，提升APEC區域糧食安全。

林信義提到，作為APEC衛生工作小組的數位健康次級小組領導，台灣積極推動防疫應用、遠距醫療及數位健康治理等議題，成為APEC數位健康的關鍵平台。在2022及2023年，該次級小組分別出版報告，彙整COVID-19疫情以來，各經濟體將數位應用於醫療照護的表現，以及如何利用遠距醫療促進健康平等權。

林信義說，APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表也透過「Do AI Locally Yourself」（DAILY）計畫，分享如何使醫療從業者不需學會編碼，就能從醫療數據和圖像來開發AI模型，現已有來自16個經濟體的20多個團隊參加此計畫，開發了41個AI驅動的醫療專案、80個綜合培訓課程及73個AI模型，體現使用各經濟體當地語言，協助當地醫療人員的AI能力建構。

此外，台灣企業在智慧醫療方面也貢獻良多，例如用眼底斷層掃描來偵測黃斑部病變等，已有11個國家、306間醫院落實，這樣具體的作為非常受到歡迎。

林信義表示，台灣的醫療和數位領域都很優秀，以此推動APEC地區的數位健康。未來也將與各經濟體探討因應健康一體化挑戰、促進以人為中心的整合性照護、高齡人口營養，及防範登革熱疫情等議題，以提升APEC會員國民眾的健康與福祉。代表團在所有會議、談話和餐會交流中，努力展現台灣的能力及所能做出的貢獻。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131117