本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
APEC
新聞專題
APEC1/194
首頁 / 政治

國安會：中國承諾確保2026年APEC各會員平等尊嚴

2024/11/17 11:40（11/17 12:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024亞太經濟合作會議（APEC）年會秘魯時間16日進入尾聲，台灣領袖代表林信義（後排右4）與其他經濟體領袖代表合影。（APEC台灣代表團提供）中央社記者翁睿坤利馬傳真 113年11月17日
2024亞太經濟合作會議（APEC）年會秘魯時間16日進入尾聲，台灣領袖代表林信義（後排右4）與其他經濟體領袖代表合影。（APEC台灣代表團提供）中央社記者翁睿坤利馬傳真 113年11月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡利馬16日電）中國今天宣布將擔任2026年APEC主辦單位，國安會副秘書長徐斯儉表示，APEC所有決定皆採共識決，在中國提出主辦意願後，包含台灣在內經濟體分別提出各種關切，台灣特別指出所有經濟體與會者均可能受中國「懲獨22條意見」的影響。

他指出，經所有經濟體充分討論，中國承諾會確保各會員平等尊嚴與會的權利，也因此大家最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。

央視新聞報導，中國國家主席習近平於秘魯當地時間16日在亞太經濟合作會議（APEC）峰會上宣布，中國將擔任2026年APEC東道主，亦即成為2026年APEC峰會及相關會議的主辦單位。

徐斯儉表示，一般而言，每年經濟領袖會議會決定未來3年左右的主辦國，2025年及2027年已確定是韓國以及越南，但2026年則一直懸著，由於中國提出舉辦的時間比較晚，使得此次經濟領袖會議前，很多經濟體都認為先前溝通不夠充分。

徐斯儉指出，按APEC的制度，所有決定都是採共識決，對於中國爭取主辦2026年APEC，台灣特別指出所有經濟體的與會者均可能受中國「懲獨22條意見」的影響，其他經濟體也分別提出各種關切，要求中國說明或保證。

他表示，經過所有經濟體充分討論，中國承諾將遵守APEC的規定、慣例及實踐，確保各會員平等尊嚴與會的權利，並妥善維護所有與會人員的人身安全。基於中國所做的承諾，所有經濟體最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。

外界憂心中國可能「講一套做一套」，國安官員表示，「game theory（賽局理論）裡有一個東西叫 repeated games（重複賽局）」，一個遊戲一直玩，玩家會注重名聲，這也是為何中國最終願意做出對大家承諾，「因為他沒有選擇」，若破壞承諾，將無法被相信。（編輯：潘羿菁）1131117

中國國家主席習近平（圖）於秘魯當地時間16日出席APEC經濟領袖會議。中央社記者翁睿坤利馬攝 113年11月17日
中國國家主席習近平（圖）於秘魯當地時間16日出席APEC經濟領袖會議。中央社記者翁睿坤利馬攝 113年11月17日
亞太經濟合作會議（APEC）年會在秘魯利馬舉行，於當地時間16日落幕，會後國安會副秘書長徐斯儉（中，持麥克風者）出席國際記者會，回應媒體提問。中央社記者翁睿坤利馬攝 113年11月17日
亞太經濟合作會議（APEC）年會在秘魯利馬舉行，於當地時間16日落幕，會後國安會副秘書長徐斯儉（中，持麥克風者）出席國際記者會，回應媒體提問。中央社記者翁睿坤利馬攝 113年11月17日
#APEC
#中國
#台灣
#央視
#亞太經濟合作會議
#習近平
#徐斯儉
#國安會
延伸閱讀
習近平：中國將主辦2026年APEC峰會美中領袖APEC場邊會晤 拜登：競爭不應演變成衝突APEC會拜登各說各話 習近平：台灣問題不容挑戰
徐斯儉
可恃民力替代役約27.8萬人 規劃進行治安災防訓練防衛韌性委員會國安會提5任務 明年中央地方小規模無劇本演練
習近平
外交部：中國在台周邊軍事挑釁 才是最大禍源G20峰會前 里約熱內盧群眾示威挺巴勒斯坦人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台日APEC雙邊會談半導體AI合作 石破茂重申台海和平
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：