美中領袖APEC場邊會晤 拜登：競爭不應演變成衝突

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（中央社利馬16日綜合外電報導）美國總統拜登今天告訴中國國家主席習近平說，兩國之間的競爭不應演變成衝突。習近平則說，中國將努力實現與美關係的「平穩過渡」，並準備好與川普的新一任政府合作。

綜合法新社和路透社報導，兩位領袖是在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行會晤。這是川普重返白宮之前，拜登與習近平最後一次會面。

拜登在秘魯利馬（Lima）會晤習近平時表示：「我們兩國不能讓任何競爭演變成衝突。這是我們的責任，過去4年，我認為我們已經證明了建立這種關係的可能性。」

拜登告訴習近平說，美中兩國領袖意見雖非向來一致，但雙方之間總是「直率」和「坦誠」進行討論。

川普即將於2個月後的2025年1月宣誓就職，各界憂心恐將迎來全新的貿易戰和外交動盪。

習近平透過翻譯告訴拜登說：「中方願同美國政府繼續保持對話、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係平穩過渡。」

川普於第1個總統任期期間與中國爆發激烈貿易戰，對價值數十億美元的中國商品課徵關稅，並遭北京以報復性關稅還擊。他今年競選期間採取了大同小異的立場。

習近平今天說，中美需要「繼續探尋兩個大國正確相處之道」。

根據中國官媒新華社報導，習近平今天警告，如果一方視另一方為對手或敵人，兩國關係可能「遭遇波折甚至倒退」。

習近平進一步說，「大國競爭不應是時代底色」，並說「小院高牆」並非大國作為。

但他強調，北京當局在「堅定維護自身主權、安全、發展利益」的立場沒有改變。

在上海的國際關係學者沈丁立表示，中國希望藉由這次會面緩和過渡時期的緊張局勢。他說：「中國絕對不希望在川普正式就職之前與美國的關係陷入混亂。」

出席這場會談的還包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）等官員。

中方代表團成員包括中共中央書記處書記蔡奇、外交部長王毅及商務部部長王文濤。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131117