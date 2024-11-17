林玟萱與拜登女兒聊dress code 大展柔性外交

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（中央社記者曾智怡利馬16日電）APEC年會今天圓滿落幕，台灣領袖代表林信義女兒林玟萱分享，這次準備送給各國領袖夫人禮品是台灣客家藍染織品，她也分享過去幾天和美國總統拜登女兒、澳洲總理未婚妻都有聊到彼此「dress code」，服裝儼然是柔性外交的重要媒介。

林玟萱表示，此次與各經濟體領袖夫人都是自然互動，在參與行程時，她和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的未婚妻赫頓（Jodie Haydon）、秘魯外交部長席亞勒（Elmer Schialer）夫人莎勒（Evelyne Schialer）都有交流。

林玟萱提到，秘方對於歡迎晚宴的「dress code」（穿著要求）有好幾種，每個人接到的訊息都不同，例如赫頓共收到3種dress code，赫頓問她要穿長裙或短裙，她回答長裙，「因為我想要呼吸」。

在15日歡迎晚宴上，林玟萱也與美國總統拜登的女兒艾希莉（Ashley Biden）聊到穿著要求。至於中國國家主席習近平夫人彭麗媛，此次並無出席。

林玟萱還加碼分享，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）此次帶著15歲女兒與會，杜魯道與她父親林信義在晚宴互相介紹彼此女兒時，林玟萱笑稱，「是年輕的女兒和年紀大的女兒」。

此外，媒體詢問，當年林信義與時任中國國家主席胡錦濤握手交流，今年林信義有無預先為類似情境做準備。林玟萱說，如果有遇到，因年紀有差距，作為晚輩，會有禮貌互動。

按照慣例，APEC領袖代表夫人每年都會準備送給外賓的禮物，林玟萱說，這次準備給領袖代表夫人的是台灣客家藍染織品，她還另外準備別針，送給對她特別照顧的莎勒。（編輯：潘羿菁）1131117