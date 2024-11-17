本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
致力慰藉巴士海峽戰歿者 2團體獲日本外務大臣表彰
首頁 / 政治
APEC
新聞專題
APEC2/192
首頁 / 政治

林玟萱與拜登女兒聊dress code 大展柔性外交

2024/11/17 08:36（11/17 09:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024亞太經濟合作會議（APEC）年會在秘魯利馬登場，APEC台灣領袖代表林信義女兒林玟萱（圖）於當地時間16日上午出席媒體見面會，與媒體暢談。中央社記者翁睿坤利馬攝 113年11月16日
2024亞太經濟合作會議（APEC）年會在秘魯利馬登場，APEC台灣領袖代表林信義女兒林玟萱（圖）於當地時間16日上午出席媒體見面會，與媒體暢談。中央社記者翁睿坤利馬攝 113年11月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡利馬16日電）APEC年會今天圓滿落幕，台灣領袖代表林信義女兒林玟萱分享，這次準備送給各國領袖夫人禮品是台灣客家藍染織品，她也分享過去幾天和美國總統拜登女兒、澳洲總理未婚妻都有聊到彼此「dress code」，服裝儼然是柔性外交的重要媒介。

林玟萱表示，此次與各經濟體領袖夫人都是自然互動，在參與行程時，她和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的未婚妻赫頓（Jodie Haydon）、秘魯外交部長席亞勒（Elmer Schialer）夫人莎勒（Evelyne Schialer）都有交流。

林玟萱提到，秘方對於歡迎晚宴的「dress code」（穿著要求）有好幾種，每個人接到的訊息都不同，例如赫頓共收到3種dress code，赫頓問她要穿長裙或短裙，她回答長裙，「因為我想要呼吸」。

在15日歡迎晚宴上，林玟萱也與美國總統拜登的女兒艾希莉（Ashley Biden）聊到穿著要求。至於中國國家主席習近平夫人彭麗媛，此次並無出席。

林玟萱還加碼分享，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）此次帶著15歲女兒與會，杜魯道與她父親林信義在晚宴互相介紹彼此女兒時，林玟萱笑稱，「是年輕的女兒和年紀大的女兒」。

此外，媒體詢問，當年林信義與時任中國國家主席胡錦濤握手交流，今年林信義有無預先為類似情境做準備。林玟萱說，如果有遇到，因年紀有差距，作為晚輩，會有禮貌互動。

按照慣例，APEC領袖代表夫人每年都會準備送給外賓的禮物，林玟萱說，這次準備給領袖代表夫人的是台灣客家藍染織品，她還另外準備別針，送給對她特別照顧的莎勒。（編輯：潘羿菁）1131117

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
拜登任內最後一次會習近平 籲停止在台灣周邊軍演
172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：