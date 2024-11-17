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中國打壓國際參與 林信義：重要的是台灣實力

2024/11/17 15:06（11/17 16:08 更新）
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2024亞太經濟合作會議（APEC）年會在秘魯利馬登場，經濟領袖會議於當地時間16日上午舉行，台灣領袖代表林信義（前）出席。（APEC台灣代表團提供）中央社記者翁睿坤利馬傳真 113年11月16日
2024亞太經濟合作會議（APEC）年會在秘魯利馬登場，經濟領袖會議於當地時間16日上午舉行，台灣領袖代表林信義（前）出席。（APEC台灣代表團提供）中央社記者翁睿坤利馬傳真 113年11月16日
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（中央社記者葉素萍台北17日電）APEC年會落幕，外媒指中國要求秘魯暫緩批准台灣加入CPTPP國際組織，台灣領袖代表林信義以曾參加杜哈WTO部長會議，成功爭取台灣加入WTO為例表示，「重要的是台灣有什麼樣的實力，讓大家覺得應該讓台灣參與這個組織」。

總統府今天發布新聞稿表示，由秘魯主辦的2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM），於當地時間16日午間圓滿結束。總統府資政、台杉投資管理顧問公司（Taiwania Capital）董事長林信義擔任領袖代表，全程與會並傳達台灣理念立場，與會過程順利，圓滿達成任務。

林信義於同日下午在秘魯利馬召開國際記者會，說明此次與會過程及成果，並接受記者提問。

媒體詢及林信義從2000年第一次參加APEC至今，感受到台灣對全球影響力的改變為何。

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林信義表示，20年來全球經濟形勢改變，過去追求經濟繁榮，現在則是經濟安全。2000年時他曾提出「在地國際化」（Glocalization），強調有在地特色的國際化才會長久；但現在的在地化，則是指分散、備援。

林信義指出，20年來，台灣已扮演世界上不可或缺、穩定供應鏈的重要角色，特別是在高科技及半導體方面，台灣的占比很高，因此大家重視台灣的程度，也跟20年前是不一樣的。

有關中國打壓台灣國際參與，林信義回應表示，2001年他曾參加杜哈WTO部長會議，成功爭取台灣加入世界貿易組織（WTO）。當時台灣是世界上第15大經濟體，日本、美國、歐洲、東南亞都支持台灣，因此台灣可以順利入會。他認為回到原點，重要的是台灣有什麼樣的實力讓大家覺得應該讓台灣參與這個組織。（編輯：蘇志宗）1131117

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