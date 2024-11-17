林信義APEC邀拜登訪台、深化台日合作 打下漂亮外交戰役

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（中央社記者曾智怡利馬16日電）睽違19年，代表台灣出席APEC經濟領袖會議的林信義，儘管時隔多年再次接下重責大任，仍以游刃有餘姿態，完成總統賴清德交付3項任務，此行與日本首相石破茂、美國總統拜登都有進行會晤，為台灣在國際舞台打下一場漂亮外交戰役。

APEC APEC小百科 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。

1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。

每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。

不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。

從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。 看更多 關閉 經濟領袖會議16日圓滿落幕，林信義此行與各國領袖互動熱絡，不僅與拜登多次交談，他還熱情邀請拜登訪台，拜登親切回應I will，讓台美友誼再添上一筆。他也與石破茂用日文寒暄，雙方幕僚更安排進行正式雙邊會談，確立台日未來在半導體、AI領域深化合作格局。

正因具備豐厚產業背景實力，以及在公私部門扎實歷練，林信義與各國領袖互動時，更能精準接收對方需求，增進經濟體之間合作機會與關係。

林信義表示，今年APEC峰會，每個經濟體所關注的議題大致相同，包括地緣政治、全球情勢變化、疫情、能源、通貨膨脹、食品供應安全、產業供應鏈韌性及氣候變化等挑戰，大家都很關注如何因應與合作。此外，關於經濟繁榮成長並未惠及每個人，該如何解決經濟成長落差，也是大家關注的議題。

秘魯APEC年會於首都利馬舉行，當地時間15日「領袖與貴賓非正式對話」期間，台灣領袖代表林信義（前左）與美國總統拜登（Joe Biden）（前右）進行晤談，雙方握手致意。（APEC台灣代表團提供）中央社記者翁睿坤利馬傳真 113年11月16日

他也指出，過去重視經濟成長效益，以集中生產的供應鏈達成及時供應目的。現在供應鏈則碎片化、短鏈化，更為分散及「在地國際化」（Glocalization）。弱勢族群賦權也是很重要的議題，如何提升婦女、原住民等經濟弱勢群體的經濟賦權，以及如何將非正式經濟轉型為正式經濟，都是大家關心的項目。

媒體觀察，林信義不論是與各個領袖代表雙邊會談、或是參加國際會議，均能展現游刃有餘姿態。

能有這樣的表現，背後是他沒日沒夜讀資料，為了APEC做足準備，女兒林玟萱透露，父親隨時都在改資料、更新資料，像是昨天就改稿改到晚上12時；前幾天啟程前往利馬，「一上飛機就喊著我的資料呢？」

適逢疫情、AI催化晶片供應鏈韌性重要性大增，今年企業諮詢委員會（ABAC）代表分享，「台灣」這個詞以前在會議上很少被討論到，現在各成員都能自在稱呼台灣，且只要談及AI、區塊鏈，「大家目光都會看向我們」，顯見台灣半導體科技島形象深植人心。

林信義在國際記者會接受媒體提問時也表示，過去20年全球經濟形勢從追求經濟繁榮，到現在重視經濟安全，是很大改變，如今台灣正扮演世界上不可或缺、穩定供應鏈的重要角色，特別是在高科技及半導體方面占有一席之地，「大家重視台灣的程度，跟20年前是不一樣的」。

然而，台灣外交處境仍艱困，今年APEC年會期間，利馬機場與街道上，可見台灣廣告遭施壓下架，面對中國打壓台灣國際參與，林信義認為，重要的仍是展現台灣實力，因此，他也在APEC經濟領袖會議，向各國表達台灣數位優勢。

即便APEC期間行程滿檔，林信義也抽空和台灣青年對談，替他們解惑，他對青年說，遇到不懂之處，就要發問或者查資料，「我也會問孫子那是什麼，你幫阿公查一下」，展現活到老學到老的精神。

在APEC區域元首角力下，林信義走出自己的步調，成功為台灣爭取更多國際友人支持。（編輯：潘羿菁）1131117