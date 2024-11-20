秘魯媒體關注林信義出席APEC經濟領袖會議

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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議15日至16日在秘魯舉辦，台灣領袖代表林信義率團出席相關會議及官式活動後主持國際記者會，獲秘魯媒體關注採訪報導。

根據秘魯媒體報導，林信義強調數位醫療、農業、中小企業等領域為台灣強項，台灣願在數位及綠色轉型、減少食物浪費、加強人力資本以及支持中小企業等議題作出貢獻，以及邀請美國總統拜登（Joe Biden）訪台。

秘魯媒體凸顯林信義指出，秘魯礦產多元，鋰礦更具開採潛能，且鋰是生產半導體必要原料，台秘合作非常重要。

林信義此行由女兒林玟萱同行，她除參加相關官式活動外，14日下午由駐秘魯代表張幼慈陪同，代表政府主持捐贈「卡耶達諾．埃雷迪亞」（Cayetano Heredia）醫院60台輪椅公開儀式，醫院院長阿酋（Segundo Acho）及南美洲安地諾議會（ParlamentoAndino）秘魯議員拉蕊（Leslye Lazo）率領相關科室主任代表受贈。

林玟萱致詞時特別指出，「卡耶達諾．埃雷迪亞」醫院的照護範圍涵蓋大利馬市北區、超過300萬民眾，院內門診科別多元，提供精準醫療服務，不僅妥善照顧病患的生理症狀，也時時關心病患心理壓力，更肩負起培育新生代醫護人員的責任，仁心仁術，令人敬佩。

林玟萱希望捐贈的60台輪椅能讓更多病患安全移動，祝願他們能夠早日重拾健康，恢復正常生活。

拉蕊及阿酋在致詞時也提到台灣政府繼以往的協助後，此次再度發揮人道援助精神，捐贈輪椅實際嘉惠院內病患，感謝萬分。

秘魯當地重要平面及電子媒體包括「一號報」（Uno）、「真理報」（La Razón）及成功媒體集團（Grupo Exitosa）相當關注，派出記者現場採訪。

「一號報」在17日實體報紙頭版左側特別刊登林信義抵達秘魯照片及以「台灣強化在2024 APEC的角色及加強與秘魯的關係」為標題引導讀者閱覽全文報導，顯示關注台灣代表團出席APEC會議。

秘魯安第那通訊社（Andina）、國家電視台（TV Peru）也播報捐贈情形，顯示關注程度。（編輯：唐佩君）1131120