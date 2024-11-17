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林信義APEC年會邀請來台訪問 拜登親切回應I will

2024/11/17 08:03（11/17 08:23 更新）
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台灣領袖代表林信義（前左）15日與美國總統拜登（Joe Biden）（前右）場邊晤談。（APEC台灣代表團提供）中央社記者翁睿坤利馬傳真　113年11月16日
台灣領袖代表林信義（前左）15日與美國總統拜登（Joe Biden）（前右）場邊晤談。（APEC台灣代表團提供）中央社記者翁睿坤利馬傳真　113年11月16日
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（中央社記者曾智怡利馬16日電）APEC年會落幕，台灣領袖代表林信義昨天與美國總統拜登進行晤談，他今天分享，兩人近日互動多次，他很謝謝拜登長期對台支持，也歡迎拜登在不久的將來訪台，拜登親切回應I will（我會）。

林信義昨天與美國總統拜登進行晤談，除交流台美議題，他也向拜登過去4年對促進台美關係的貢獻表達肯定與感謝，並熱情邀請拜登訪台。

亞太經濟合作會議（APEC）年會今天落幕，林信義在國際記者會談及昨天與拜登會晤，他強調，很重要的是要謝謝拜登長期對台支持，他也期待拜登將來有機會來台灣，拜登也說I will，雙方在晚會也互動多次，拜登很親切。

台美官員交流受矚，除了拜登外，林信義15日也與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行晤談，就台美雙方在各層面夥伴關係的持續強化交換意見。此外，會談也針對如何確保區域的和平穩定，共同促進區域及台灣友邦繁榮與發展等議題意見交流，整體會談氣氛熱絡。

林信義此行與許多經濟體代表都有正式雙邊或場邊會談、寒暄，包含在會場和中國國家主席習近平打招呼。（編輯：潘羿菁）1131117

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