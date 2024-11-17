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APEC場域爭取加入CPTPP 楊珍妮籲會員勿政治考量

2024/11/17 08:09
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（中央社記者曾智怡利馬16日電）台灣持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院政務委員楊珍妮今天表示，台灣的參與可協助各國強化供應鏈韌性，並擴大CPTPP在國際上的GDP能量，她呼籲各會員不應有任何政治考量。

APEC經濟領袖會議今天落幕，作為雙部長代表的楊珍妮今天在台灣代表團舉辦的國際記者會表示，為了參加CPTPP，台灣從遞件到現在已2年，國內法規已盤點完畢，法律面都與國際接軌，國內相關單位也與利害關係團體完成溝通。

對外方面，她表示，欲入會者須符合「奧克蘭原則」，首先須遵守高標準，台灣不僅遵守高標準，與美國洽談的台美21世紀貿易倡議，也比CPTPP標準來得更高；另外，台灣也沒有和任何國家有過貿易糾紛；此外，入會需取得共識決，這方面外交部、經濟部、駐外人員都持續推動相關工作。

她說，最重要的是，台灣加入這個大家庭，可擴大CPTPP在國際上的GDP能量，因此她呼籲各會員不應有任何政治考量。

楊珍妮指出，此次APEC談到數位、環境議題，皆需國際共同合作，台灣也提出加入CPTPP後，以現在台灣在國際供應鏈重要性，必定可協助各國推動強化供應鏈韌性；氣候議題方面，也能共同對抗全球暖化。

數位部分，她表示，包含國際合作共同維繫資安、打擊假訊息，以及數位治理、數位資料保護，如此才能創造業者更好商機。

楊珍妮強調，上述訊息皆有向APEC會員傳達，證明台灣不是只為了加入，而是在加入後，也能對APEC區域有具體貢獻。（編輯：潘羿菁）1131117

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