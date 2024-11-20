台灣捐贈APEC百萬美元 林信義：展現引領議題積極角色

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（中央社記者溫貴香、吳書緯台北20日電）亞太經濟合作會議APEC領袖代表林信義今天表示，他在領袖會議中宣布台灣捐贈100萬美元，協助發展中經濟體能力的建構，展現台灣在引領相關議題所扮演的積極角色，也讓台灣在推動全球發展進程當中發揮重要的影響力。

林信義下午出席「2024亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會表示，與會過程順利圓滿，並且取得一定成果，有效提升台灣在APEC能見度。

他說，這次在團隊努力下完成總統所交付的3項任務，包括台灣要積極貢獻國際社會、台灣要支持更公平的貿易秩序，以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

林信義表示，他分享台灣推動數位健康以及人工智慧AI的發展現況，APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表的卓越貢獻，譬如廣達電腦協助不懂程式的醫療人員利用AI開發運用的模型等，促使健康平等；宏碁利用AI看眼底黃斑部病變；台灣大哥大也提出AI即時轉譯工具讓各會員適用等。

林信義說，最近有許多批評WTO功能不彰的聲音，他與紐西蘭等代表在圓桌對話的時候提出，WTO未來必須持續在國際貿易當中扮演核心的角色，維護公平、穩定與開放的貿易體系，並引領新的貿易與投資規範的發展，台灣支持WTO的改革，包括恢復完整爭端解決機制，重啟市場開發的相關談判以及討論當前貿易與投資的核心議題，同時，APEC經濟體應該重視推動包容性經濟成長的重要性。

林信義表示，台灣有信心能夠持續以引以為傲的數位能力，協助促進全球經濟的發展與繁榮，領袖宣言也納入了經濟體應該強化經濟成長的包容性，提到數位工具在達成包容性成長的重要性以及AI對於亞太區域人民生活的潛在影響。

林信義表示，上述這些領域都是台灣的優勢與強項，非常樂見今年獲得各經濟體的共識而納入領袖宣言。他在領袖會議當中也代表政府宣布將捐助100萬美金給APEC，支持APEC的研究能量，並資助APEC在人類安全、數位創新、婦女經濟賦權等領域的倡議。

林信義強調，這項捐助不僅展現台灣在引領相關議題所扮演的積極角色，也讓台灣在推動全球發展進程當中發揮重要的影響力，舉例來說，在數位創新、綠色經濟的轉型，尤其是在應對氣候變遷方面，氫能成為各方關注的項目之一，對此，台灣也呼籲APEC加強成員間的合作，落實今年能源部長會議所通過的APEC發展與執行亞太地區潔淨低碳氫能政策框架政策指引。

林信義表示，與會期間也積極利用各種場合與各國領袖互動，台灣始終秉持包容合作的精神，展現與世界各國分享經濟發展的意願，期待未來能夠在更多議題上與APEC各經濟體深化交流共同面對挑戰，攜手合作為區域穩定與繁榮貢獻更多力量。

此外，被問到睽違19年後重返APEC的感受，他表示，整個環境變化很多，台灣很穩定地成長，過程當中，台灣能見度提高，這些都是全體國民的努力，讓台灣被看見，而且這次提出的倡議都是台灣紮紮實實的身體力行，「我們已經不一樣了」。

談到中國將主辦2026年APEC，出席記者會的國安會副秘書長徐斯儉表示，台灣在秘魯APEC年會期間，向各經濟體指出中國的「懲獨22條規定」，懲罰範圍也包含其他經濟體參與者，中國最後做出相關承諾與保證，最終達成共識決由中國主辦2026年APEC。（編輯：翟思嘉）1131120