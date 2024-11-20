APEC台灣廣告遭斷電 外交部：已提告秘魯廠商

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（中央社記者楊堯茹台北20日電）駐秘魯代表處在APEC年會期間設置有TAIWAN字樣的電子螢幕廣告，當地媒體報導，自稱中方人士擅自將電子廣告斷電40分鐘，避免中國國家主席習近平看見。外交部今天表示，秘魯代表處除在第一時間向秘魯政府反映，也已向秘魯廠商提出告訴，「我們一定要跟對方打到底」。

APEC經濟領袖會議當地時間16日在秘魯首都利馬落幕。駐秘魯代表處在市區重要交通要道設置TAIWAN字樣的電子螢幕廣告。秘魯成功電視台及網路新聞網報導，自稱中方人士為不讓中國國家主席習近平車隊看到TAIWAN看板，擅自將電子廣告斷電40分鐘，另有17名中國公民意圖強行拆除建築上方的廣告看板。

外交部政務次長田中光、國發會副主委高仙桂、經濟部政次陳正祺上午列席立法院外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」，並備質詢。

立委林楚茵肯定駐秘魯代表處讓台灣被世界看到的做法，認為外交部必須向秘魯政府表達應有態度。

田中光答詢時表示，台灣於APEC期間共在秘魯刊登1個燈箱廣告與7個T-BAR廣告；中國在各處都會想辦法出奧步給台灣穿小鞋，例如剪斷電線、派人照相、派人擋住看板等手段，試圖讓習近平看不到台灣廣告，駐秘魯代表處除了在第一時間就向秘魯政府反映，也已向秘魯廠商提出告訴。

田中光強調，秘魯不能用這種方式對待台灣，台灣是APEC會員體之一；這個案子現在還沒有結束，「我們一定要跟對方打到底」，這全世界都在看，如此作法對秘魯自身沒有好處。

林楚茵認為，駐秘魯代表處的商業行為受阻，秘魯方顯然受到中國公然施壓來矮化台灣，尤其在APEC場域，這是最壞示範，希望外交部處理完之後提交報告予立院外交及國防委員會。（編輯：翟思嘉）1131120