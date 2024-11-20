北京稱習近平會拜登提賴清德 知情人士：美方已否認

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（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）北京日前指中國國家主席習近平與美國總統拜登會談時，習近平提及總統賴清德。知情人士指出，經台灣向美方查證，習近平在會中沒有提賴清德的名字。

拜登（Joe Biden）與習近平16日在秘魯參加亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行高峰會。中國外交部17日表示，習近平在會中要美方「認清賴清德和民進黨當局的台獨本性」。

記者18日向白宮詢問對中方新聞稿的看法，截至目前尚未收到回應。但不願具名的知情人士指出，經台灣向美方查證，習近平在會中沒有提賴清德的名字。

根據白宮會後新聞稿，拜登呼籲中國停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任一方片面改變現狀，強調台海和平穩定符合全球利益。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在會後的媒體簡報補充，雙方就兩岸議題來回交流。

中國外交部新聞稿則說，習近平在會中強調，「台獨」分裂行徑與台海和平穩定水火不容，「美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一」。

位於華府的智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）回覆中央社詢問時說，中方官員提到賴清德的名字已經有一段時間了，這與前總統蔡英文的大部分任期形成對比，中方直到蔡英文執政後期才提到蔡英文的名字，中方對賴清德顯然比較憂心。如果習近平確實提到賴清德的名字，她並不感到意外。

葛來儀稍早也在社群平台X分享她對中方新聞稿的看法。

她說，習近平試圖說服美方，約束賴清德有助增進美方維護台海和平穩定的利益。習近平主要是說給美國總統當選人川普（Donald Trump）政府聽的，但也希望拜登在最後兩個月有些行動，例如對賴清德提出批評。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）執行長蕭良其說，中方指習近平提到賴清德的名字，顯然試圖將兩岸關係持續惡化的責任歸咎於台灣方面。

他表示：「毫無疑問，北京正試圖在美國與賴總統間挑撥離間。」

蕭良其指出，川普對賴總統的了解可能有限，中方這樣的說法，可以看作是中共試圖影響川普對賴清德看法的一種手段。

另外，中國外交部表示，習近平在拜習會提到，中方有4條不容挑戰的紅線，分別是台灣問題、民主人權、道路制度與發展權利。

葛來儀說，習近平已多次提過這個說法，他再次重申，意在傳達一個訊息給川普政府：這些議題是美中關係最敏感的核心議題，希望川普政府不要挑戰或逾越。

蕭良其指出，中共這些動作很可能是在對川普政府「設置標記」，未來可指責美方違反紅線，或作為中方讓兩岸情勢升級的藉口，讓其他國家以為是美方有錯在先。這是中共長期以來的策略。

他舉例說，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台，並非美國眾議院議長訪台首例；另外，美方許多人都認為，賴總統在就職演說、國慶演說的談話合理，但中國對這些事件都有強烈的反應。（編輯：陳妍君）1131120