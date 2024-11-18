央視稱習近平會拜登提賴清德 蔡明彥：不排除官媒認知作戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北18日電）中共官媒央視報導中國國家主席習近平與美國總統拜登會談，習近平提及總統賴清德。國安局長蔡明彥指出，不排除是中共外交部、官媒刻意認知作戰，相同狀況也發生在新加坡總理黃循財與習近平的會談。

國家安全局、數位發展部、調查局、警政署、國家科學及技術委員會等單位，上午至立法院外交及國防委員會專案報告「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應」，並備質詢。

美國總統拜登與習近平在秘魯首都利馬會談，央視報導，習近平在會談中強調，美方想維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。

蔡明彥會前受訪表示，國安局有比對美國白宮官方新聞稿，並針對中共領導人過去在國際場合的談話做判斷，較少出現點名台灣領導人狀況，因此不排除是中共外交部、官媒刻意做媒體宣傳及認知作戰操作。

他說，相同狀況也發生在習近平與新加坡總理黃循財的會談，中方新聞稿提到新加坡恪遵一中原則及反對台獨，但事後經過查證，星方並未有這樣的談話。

蔡明彥表示，這次拜習會可以看到3個特點，雙方針對爭議性的議題，包括毒品、人工智慧（AI）建立工作層級機制，避免紛爭且失控；地緣政治問題上，仍是美中關係的結構性障礙；台海安全議題上因為會影響全球利益與繁榮，將成美方重要的戰略關切，並要求中共不要破壞台海和平穩定。

蔡明彥指出，雙方均希望管理紛爭，但達成共識的議題不多，且都在台海議題上劃紅線、表述立場。比較大的特點，是雙方皆同意不將AI技術應用到核武決策。

針對前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜傳出抵台將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。蔡明彥指出，不對個案公開評論，但具有特殊身分的境外人士來到台灣，就國安角度來說，是要注意有無進行異常、或與申請來台目的不一樣的活動。

蔡明彥指出，若有異常等，則蒐報給權責單位處理；若合法則給予尊重及保障，並注意有無遭到內部陳抗等作為而影響當事人安全。

針對前立委高嘉瑜遭深偽影片變造，並提及「要綠營倒台」等內容。蔡明彥指出，處理爭議訊息或偽造影片有兩個分類，一是針對個人權益及社會安定的一般危害，且未涉及國安層級；2是國安威脅，可能包括變造國家領導人談話、與外國合作計畫，甚至散播中共可能犯台的訊息。

蔡明彥指出，因當事人已與警方報案，尊重司法機關的查處跟結果。（編輯：蘇志宗）1131118