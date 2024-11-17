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APEC會拜登各說各話 習近平：台灣問題不容挑戰

2024/11/17 10:24（11/17 10:42 更新）
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拜登（左1）與習近平（右1）16日在秘魯APEC峰會場邊進行會晤。（路透社）
拜登（左1）與習近平（右1）16日在秘魯APEC峰會場邊進行會晤。（路透社）
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（中央社台北17日電）「拜習會」當地時間16日在秘魯利馬登場，中國國家主席習近平告訴美國總統拜登，台灣問題是中方紅線，不容挑戰，美方想要維護台海和平，關鍵是要明確反對「台獨」；拜登則呼籲北京停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動。

習近平與拜登當天下午在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行會晤。據白宮新聞稿，拜登與習近平就雙邊、區域及全球議題進行坦誠且建設性的討論，拜登呼籲停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。

另據中國官媒央視新聞，習近平對即將卸任的拜登表示，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也展開了對話和合作，總體實現了穩定。過去4年的經驗值得總結、啟示需要記取，其中之一是「不能挑戰紅線、底線」。

習近平說，中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。

習近平並針對台灣議題、經貿科技、網絡安全、南海、烏克蘭危機和朝鮮半島等闡明了中方立場。

據報導，習近平強調，「台獨」分裂行徑與台海和平穩定水火不容，「美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一」。

在經貿科技方面，習近平表示，各國都有維護國家安全的需要，不能泛化國家安全概念，更不能以此為藉口對別國惡意設限打壓。

他還說，「所謂中國實施網絡（網路）攻擊，既沒有證據，也沒有道理。中方本身是國際網絡攻擊的受害者，一貫反對並打擊任何形式的網絡攻擊」。

至於南海問題，習近平說，中方堅決維護南海領土主權和海洋權益。當事方對話協商始終是管控南海爭議的最佳方式。美國不應介入有關南沙島礁的雙邊爭議，不應縱容和支持挑釁衝動。

此外，習近平表示，中方在烏克蘭問題（俄烏戰爭）上的立場和作為始終光明磊落，就是穿梭斡旋、勸和促談，為和平而奔走，為推動局勢降溫而努力。中方不會允許朝鮮半島生戰生亂，不會坐視中國的戰略安全和核心利益受到威脅。

據央視報導，拜登表示，美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題與中國競爭。美方也將繼續奉行一個中國政策。美方願在過渡期同中方加強溝通對話，增進彼此相互認知，負責任地管控分歧。

報導說，兩國元首重申雙方就中美關係指導原則達成的7點共識，即相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守「聯合國憲章」，在有共同利益的領域開展合作，負責任管控雙邊關係中的競爭因素。雙方願秉持這些原則，繼續穩定中美關係，實現平穩過渡。（編輯：周慧盈/朱建陵）1131117

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