外交部：新加坡向來說的是一中政策 中國偷梁換柱

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（中央社記者楊堯茹台北20日電）中國國家主席習近平15日會晤新加坡總理黃循財，中方稱新加坡恪守一中原則，朝野立委關注。外交部政務次長田中光今天表示，新加坡向來說的都是「一中政策」，中方「這是偷梁換柱、移花接木的手法」；被問及對中國認知作戰因應，他則說，應成立因應假訊息的跨部會機制。

新加坡總理黃循財日前赴秘魯參加亞太經合會議（APEC），當地時間15日於場邊會晤中國國家主席習近平，會後中方發布新聞稿指出，新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，「堅定恪守一個中國原則」。

外交部16日發布新聞稿指出，經查證，新加坡政府並未表達此等言論，中方說法顯非事實。而據新加坡外交部新聞稿，黃循財與習近平就區域與國際發展，包含維持以規則為基礎的多邊貿易系統以及台海發展交換意見，新加坡對「一中政策」（One China Policy）的立場清楚且一致。

外交部政務次長田中光、國發會副主委高仙桂、經濟部政務次長陳正祺上午列席立法院外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」，並備質詢。

國民黨立委黃仁指出，新加坡外交部直接打臉外交部。對此，田中光說明，新加坡一直講的是「一個中國政策」，但中方卻稱新加坡說的是「一個中國原則」，「這是偷梁換柱、移花接木的手法」，中國所發出來的訊息，可能假訊息居多。

黃仁直指外交部硬拗、玩文字遊戲。田中光則強調，「一個中國政策」（One China Policy）跟「一個中國原則」（One China Principle）有很大不同，中國把話放進新加坡的嘴巴。

民進黨立委林楚茵、沈伯洋關切，APEC期間「拜習會」沒提到賴清德，中國卻利用官媒做出認知統戰套路，台灣媒體甚至全文照抄，外交部或經濟部有無針對下一場國際會議做出因應。

田中光答詢時表示，國安單位已經作出澄清，顯然中國在進行資訊戰，這是很清楚的；中國媒體報導常有「加料」，並以新加坡例子來說明，各部會應該要特別警惕，應成立因應假訊息的跨部會機制。

此外，沈伯洋關切，「財劃法」修法若通過，中央政府需再撥新台幣6600億元給地方政府，屆時對外交部勢必有所影響。

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田中光表示，外交部長林佳龍推動的總合外交，包含固邦和榮邦計畫都需要財政支援，若外交部預算受到影響，國際組織交流、邀請外賓次數與人數以及國際合作、援助都會受到影響，尤其將影響到自購駐外館舍的長期計畫，這代表台灣在友好國家關係長久、不需要用租的。

沈伯洋認為，台灣若是做不到外交，中國會最開心，且財劃法修法後，中國可能會對外交部展開陰謀論以及假訊息攻擊，外交部應針對「中國造謠產業鍊」進行教育訓練。（編輯：）1131120