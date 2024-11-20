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駐沙國代表處傳霸凌 外交部：一個月內交調查報告

2024/11/20 13:20
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（中央社記者楊堯茹台北20日電）國民黨立委徐巧芯今天表示，接獲檢舉指控駐沙烏地阿拉伯代表處一名張姓高層當眾羞辱員工、強迫駐處人員墊款。外交部政務次長田中光承諾，一個月內完成調查並提交報告至立法院，絕不護短。

田中光、國發會副主委高仙桂、經濟部政務次長陳正祺上午列席立法院外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」，並備質詢。

徐巧芯質詢時表示，她接獲檢舉指控駐沙烏地阿拉伯代表處一名張姓高層當眾羞辱、辱罵駐處人員，並曾多次與駐處人員爆發激烈衝突，造成內部恐懼以及駐處人員心理壓力，且為了補足駐處經費短缺，張男也會強迫駐處人員墊款，強迫買單。

徐巧芯指出，張男遭控解僱2名「不聽話」的資深員工，並非法遣返菲律賓籍員工，在未經過正當程序情況下，扣押菲籍員工護照，此舉不僅違反國際勞工法規，也對台灣形象造成嚴重損害。

田中光答詢時強調，外交部兩週內查證相關事證，並在一個月內提交調查報告回覆立法院；外交部會盡全力公正且詳細調查，絕對不會護短，若有做錯一定要接受懲罰，必須匡正這些問題，不能讓問題持續發酵，對國家形象、受害者都不好。

田中光提及，外交部早已成立人事審查委員會，具名且有證據的案件呈報上去後，委員會便會召開調查。（編輯：蘇志宗）1131120

田中光
APEC台灣廣告遭斷電 外交部：已提告秘魯廠商外交部：新加坡向來說的是一中政策 中國偷梁換柱
徐巧芯
美方要求充實40萬可恃民力？ 外交部：錯誤解讀民進黨團：不要讓財劃法討論 失焦在荒謬政治鬧劇中
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