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美方要求充實40萬可恃民力？ 外交部：錯誤解讀

2024/11/8 10:41（11/8 11:12 更新）
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圖為台中市替代役男演訓召集學習CPR急救。（圖取自內政部網頁dca.moi.gov.tw）
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（中央社記者吳書緯台北8日電）外交部長林佳龍昨天在立法院接受質詢，指出美國支持及協助台灣推動全社會防衛工作，遭解讀為美方要求「40萬民力」；外交部今天表示，希望相關討論勿遭錯誤解讀，偏離原先意旨。

總統賴清德9月26日主持「全社會防衛韌性委員會」首場會議，核心任務主軸的民力訓練暨運用，目標將充實40萬的可恃民力，其中替代役將成關鍵。

林佳龍昨天赴立法院外交及國防委員會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢時，關切美國總統當選人川普競選時，曾表態台灣要增加國防預算至GDP的5%至10%，以及付「保護費」等議題。

中時新聞網昨天報導指出，林佳龍在質詢時坦承「美國要求我國政府成立全民韌性委員會」，並引述徐巧芯在臉書的發文內容，指出「40萬可恃民力」是由美國所要求的。

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外交部今天回應，林佳龍昨天就徐巧芯詢問台灣增加國防預算與強化全社會韌性以及美方的立場做出回應。林佳龍相關答詢內容旨在說明台灣加強自我防衛的意願，並陳述美國支持及協助推動全社會防衛工作。

外交部表示，希望相關討論勿遭錯誤解讀，偏離原先意旨；外交部也將持續致力聯合理念相近國家，共同支持台灣強化自我防衛能力與全社會韌性。（編輯：蘇志宗）1131108

#外交部長
#徐巧芯
#林佳龍
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