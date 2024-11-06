立委索資遭廠商找上門質疑軍方洩漏 國防部：調查中

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（中央社記者游凱翔台北6日電）國民黨立委徐巧芯今天指出，她向軍備局索取營區工程的得標廠商資料，卻被廠商找上門，質疑有人洩漏資料。國防部晚間回應，已責由政風室調查，若有涉法事實，將依法秉公處理。

徐巧芯上午在立法院質詢指出，海軍「下湖東營區」新建統包工程案總經費約新台幣9億多元，她收到民眾檢舉得標廠商有多項違失；另外，她向軍備局索取得標廠商資料，廠商竟「找上門」，質疑軍備局有人洩漏資訊。

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國防部晚間發布新聞稿表示，海軍「下湖東營區新建統包工程」於今年7月8日申報竣工，初驗缺失已依約限期廠商於11月11日前完成缺失改正，軍備局規劃於11月18日，由工營處納編相關人員執行複驗，確保國軍工程品質無虞。

國防部提及，另針對疑似洩漏資料部分，國防部已責由政風室調查，將秉持「依法行政、毋枉毋縱」原則，若有涉法事實，將依法秉公處理。（編輯：林興盟）1131106