川普勝選 學者：台灣勢必提升軍事預算

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（中央社記者李雅雯台北7日電）學者剖析，川普競選期間涉台發言提及「保護費」等言論，台灣拉高軍事預算是必然的；不過加大國防資源不僅僅是添購武器，也包括提高國軍待遇、增添軍事合作計畫等面向。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝出美國總統大選，將重新入主白宮。政治大學國際關係研究中心7日召開「解析美國總統大選後國內外發展走向」座談會，多名專家、學者與會探討川普勝選後相關議題。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，川普相信「自己的國家自己救」，台灣拉高軍事預算將是必然的；目前國防投資不夠是事實，倘若拉到國內生產毛額（GDP）5%也會是暫時性的，「未來的提升空間不是我們可以hold住的」。

黃介正指出，國防預算增加不僅僅是軍事採購，也包括兩個關鍵部分，一個是訓練與演習，這可以實際地增加國軍戰鬥能力；另一個是retention（維持），必須透過有效誘因讓軍隊人員不再流失或招募更多人進入國軍，這非常的重要、關鍵。

黃介正認為，在可預見的未來，中國對美國的態度應是「求穩」，除非受到特別的刺激；倘若台海發生軍事衝突，美國一定會有反應，不過在台美沒有邦交、沒有同盟、沒有聯合演習、語言不通等前提下，不可能有雙邊國軍並肩作戰情形。

黃介正指出，美國一定會循台灣關係法，持續地協助台灣提升自我防衛能力，出兵也是為了捍衛美國利益，不是替台灣打仗；不管川普怎麼看台灣，美國國會跨黨派對於台灣的支持力道是非常強的，提升國防能力則由台灣自己來努力。

黃介正強調，台灣政府依據財政規劃編列國防預算，絕對不是幫美國廠商寫銷售紀錄，在國防能力提升上，台灣必須拿出一套自己的看法，不是習慣於「聽美國的就沒事」，避免預算結構被美國主導的可能性。

黃介正提到，台美中將一起度過2027年，2027年是中共建軍百年、中共21大會議召開的年份，對於台灣來說，目前最大風險在於台美對於台海威脅認知的落差，如果川普政府認為風險大，台灣民眾卻不這麼認為，將會導致許多問題。

中央研究院歐美研究所研究員林正義表示，台灣拉高國防預算不是只是為了美國賣武器，美國對台軍售牽涉到美中關係考量，絕非美國可以不斷地賣武器給台灣，加大預算也包括台灣的國防工業發展、提高國軍待遇福利等部分，這些是台灣應加以思考的重要面向。（編輯：張淑伶）1131107

政治大學國際關係研究中心7日召開「解析美國總統大選後國內外發展走向」座談會，台灣大學政治學系教授張登及（左起）、政治大學國際關係研究中心兼任研究員袁易、政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生、政治大學政治學系特聘教授寇健文、中央研究院歐美研究所研究員林正義、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正等人與會。中央社記者李雅雯攝 113年11月7日